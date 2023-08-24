Сибирские ученые создали топливо из угля и шишек

Ученые Сибирского федерального университета и Томского политехнического университета исследовали горение смесей на основе бурого угля и сосновых шишек, сообщает пресс-служба СФУ.

Исследователи выяснили, какое соотношение угля и шишек позволит полноценно гореть смеси, так как температура нагрева этих компонентов разная. Ученые опытным путем установили, что топливная смесь будет эффективна с добавлением не более 25% шишек (биомассы).

«Такие смеси снизят расход ископаемого топлива, уменьшат загрязнение окружающей среды отходами переработки биомассы, снизят антропогенные выбросы в атмосферу с дымовыми газами и продуктами разложения биомассы, а также уменьшат интенсивности наполнения золоотвалов», — рассказал заведующий лабораторией кафедры теплотехники и гидрогазодинамики Андрей Жуйков.

Топливная смесь (75% угля + 25% биомассы) может применяться на практике наряду с широко распространенными твердыми натуральными топливами.