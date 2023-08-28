В папирусе Эберса, написанном в XVI веке до н.э., сохранилось много рецептов лекарств, полезных комбинаций пищевых элементов. А трактат Гиппократа «Питание» содержит конкретные аргументы о необходимости подстройки рациона под человека и его образ жизни. Древнегреческого целителя и философа можно считать праотцом нынешних нутрициологов.
Нутрициологи сегодня индивидуально работают над улучшением обменного баланса у каждого клиента. Востребованность специалистов этого направления растет, ведь в современных условиях правильно питаться без чрезмерных затрат времени и внимания рациону — целое искусство.
Рассмотрели большое количество онлайн-курсов по нутрициологии от популярных школ с дистанционным обучением, чтобы предоставить подборку наиболее актуальных предложений для читателей с различными целями и запросами.
ТОП-10 лучших курсов по нутрициологии в 2023 году
- Онлайн-курс по нутрициологии от Onskills.ru — Лучший курс для желающих сформировать привычку здорового питания у себя, близких и клиентов.
- Нутрициолог от Нетология — Лучший курс для освоения профессии нутрициолога за несколько месяцев.
- Курс Как правильно питаться: нутрициология для начинающих от Skillbox.ru — Лучший курс о логике здорового питания и составлении идеального рациона для себя.
- Курсы нутрициологии от Академия Красоты Эколь — Лучший курс, чтобы изучить нутрициологию для себя и для старта в профессии.
- Практическая нутрициология от АНО «НИИДПО» — Лучший курс для профессиональной переподготовки по квалификации «Нутрициолог».
- Спортивная диетология и нутрициология от НАДПО — Лучший курс для будущих специалистов по нутрициологии спортивного сегмента.
- Доказательная нутрициология от Психодемия — Лучший курс, чтобы углубленно изучать нутрициологию для себя или карьерного развития.
- Нутрициология для себя: как правильно питаться от Нетология — Лучший курс для тех, кто хочет сбалансировать личный рацион и повысить качество жизни.
- Интегративная, клиническая и медико-партнерскаянутрициология от UOM — Лучший курс для получения системных знаний по нутрициологии и профессионального развития.
- Детская нутрициология от Академия EDPRO — Лучший курс для родителей и тех, кто работает с детьми.
Курсы подойдут для тех, кто хочет стать нутрициологом или уже работает в этой сфере и желает систематизировать знания. Еще знания по нутрициологии будут актуальны для тех, кто желает усовершенствовать форму тела и поддерживать достигнутые результаты. Также обучающие программы подойдут всем, кто стремится разобраться в аспектах здорового питания для себя, выработать полезные привычки и наладить отношения с едой.
Онлайн-курсы по нутрициологии
1. Онлайн-курс по нутрициологии | Onskills.ru
На вебинарах онлайн-курса эксперты расскажут, как формировать сбалансированное меню, учитывать особенности организма и отслеживать качество питания с помощью различных методик. На лекциях можно узнать о специфике пищевых потребностей у людей разного возраста. Также будет рассматриваться роль пищевых добавок в рационе. Студенты узнают, как оценивать диеты, выбирать их полезные и безопасные вариации. Отдельно изучается принцип анализа информации на этикетках и упаковках купленных продуктов.
Фитнес-тренеры в материалах курса найдут новые методики эффективного похудения, которые будут актуальны для клиентов. Рестораторы после обучения смогут разрабатывать оптимизированное полезное меню. Диетологи и начинающие нутрициологи взглянут с научной точки зрения на логику осознанного выбора пищи. Сторонники ЗОЖ, спортсмены и желающие похудеть разберутся глубже в принципах правильного питания. А родители поймут, как формировать полезные привычки приема пищи у детей.
- Стоимость: 1900
- Длительность: индивидуально, от нескольких недель
- Формат обучения: онлайн
- Сертификат: есть
Преимущества курса:
- программа из 12 вебинаров, доступ к их записям в личном кабинете;
- тесты либо практические задания;
- проверка ДЗ экспертом, обратная связь по качеству решений;
- возможность получить первый урок бесплатно;
- безлимитный по времени доступ к полученным материалам;
- возможность коммуникации с технической поддержкой при необходимости;
- отсутствие жестких дедлайнов;
- возможность учиться даже со смартфона.
Недостатки курса:
- Необходимость самостоятельно составлять и контролировать график обучения.
Программа обучения:
- Анализ интегративной нутрициологии с научной позиции.
- Роль питательных веществ в физиологии.
- Детальное рассмотрение роли белков, углеводов и жиров.
- Роль витаминов, минералов и пищевых добавок.
- Научная обоснованность распространенных диет.
- Индивидуальный рацион и физическая активность.
- Возрастная смена потребностей в питательных веществах.
Ознакомиться с полной программой курса
2. Нутрициолог | Нетология
Физиологи, нутрициологи, специалисты по питанию и врачи смежных направлений с солидным опытом проводят онлайн-курс для тех, кто планирует построить карьеру нутрициолога. Информация также будет полезной для людей, предоставляющих услуги в сегментах красоты либо фитнеса. Приобретенные знания позволят грамотно оценивать начальное состояние клиента, анализировать его запросы и сопоставлять их с потребностями организма.
Также специалисты расскажут, как рассчитывать индивидуальные нормы питательных веществ, составлять рацион с оглядкой на вкусовые предпочтения человека. Отдельно изучаются психологические аспекты пищевого поведения и тактики развития полезных привычек. Еще детально обсуждаются принципы продвижения бренда нутрициолога, варианты монетизации своих знаний и навыков, методы привлечения и удержания клиентов для долгосрочного улучшения их качества жизни.
- Стоимость: 83 100
- Длительность: 5 месяцев
- Формат обучения: лекции, вебинары и домашние задания
- Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке
Преимущества курса:
- программа, включающая 74 часа теоретических занятий и 176 часов практики;
- доступ к лекциям в любое время суток;
- вечерние вебинары и воркшопы для коммуникации с преподавателями;
- проверка домашних заданий менторами;
- дискуссии с менторами в чате и на онлайн-сессиях;
- возможность взаимодействия с реальными клиентами на курсе;
- помощь в оформлении кейсов для портфолио;
- рекомендации по развитию бренда после сдачи итогового проекта;
- можно купить запись видеолекций без дополнений по более низкой цене.
Недостатки курса:
- Под график воркшопов необходимо подстраиваться.
Программа обучения:
- Обзор профессии нутрициолога
- Базовые аспекты анатомии, эндокринологии, физиологии.
- Здоровое питание, восполнение дефицита витаминов и минералов.
- Пищевое поведение и образ жизни клиента.
- Специфика взаимодействия с клиентом.
- Планирование рациона для несовершеннолетних.
- Как развивать личный бренд нутрициологу.
- Итоговая работа по построению рациона для клиента.
Ознакомиться с полной программой курса
3. Курс Как правильно питаться: нутрициология для начинающих | Skillbox.ru
Эксперт-нутрициолог на предложенном курсе расскажет о правильном питании с ракурса целостной науки. Информация будет интересной для поклонников здорового образа жизни, желающих без затруднений выбирать и готовить полезные продукты, соблюдать баланс в рационе. Студенты, которые стремятся держать форму и контролировать вес без срывов, узнают, как обновлять меню и не зацикливаться на расчете калорий. Поддержка специалистов и единомышленников будет способствовать формированию правильных привычек.
На курсе можно получить навыки сбора полезной корзины продуктов, грамотного хранения и приготовления пищи. Также нутрициолог подскажет, как исключить разовые или систематические переедания, понимать состав продуктов, анализировать информацию на упаковках. Еще можно получить советы по выбору блюд в заведениях общепита. Бонусом для родителей станут рекомендации UNICEF-специалиста по составлению рациона для детей.
- Стоимость: 15 731
- Длительность: месяц
- Формат обучения: онлайн
- Сертификат: нет
Преимущества курса:
- программа с видеоуроками и вебинарами, разделенная на 10 модулей;
- бессрочный доступ к записанным материалам;
- нескучные практические задания и тесты;
- обратная связь от ментора о качестве выполнения работ;
- составление личного рациона;
- коммуникация с экспертом, единомышленниками;
- возможность самостоятельно регулировать режим обучения;
- лайфхаки и рекомендации экспертов по расширению меню.
Недостатки курса:
- Для составления узконаправленной лечебной диеты приобретенных знаний недостаточно;
- В программе не затрагиваются вопросы карьерного развития нутрициолога.
Программа обучения:
- Правильное питание и сбалансированный рацион.
- Диеты и распространенные мифы о питании.
- Рациональная покупка продуктов, организация пространства кухни.
- Переоценка процессов приготовления пищи.
- Питание в социуме и вне дома.
- Корректный рацион для детей.
- Итоговый проект.
Ознакомиться с полной программой курса
4. Курсы нутрициологии | Академия Красоты Эколь
Преподавателем и наставником на курсе выступает опытный диетолог и нутрициолог. Она расскажет, каким должен быть идеальный рацион для конкретного студента. Информация подойдет для тех, кто хочет глубже узнать нутрициологию для себя. Также на видеолекциях студенты узнают, с помощью каких инструментов можно начать работать в сфере нутрициологии уже через месяц после старта обучения.
Первые реальные клиенты дадут возможность научиться выявлять запросы потребности разных людей, правильно считывать информацию об анализах и проводить диагностику. Еще будет возможность попрактиковаться в расчете суточных энергозатрат, использовать дополнительные коэффициенты для учета индивидуальной физической активности. Все это позволит выявлять различные пищевые нарушения, корректировать и составлять меню для разных типов клиентов.
- Стоимость: 10 400
- Длительность: 1 месяц
- Формат обучения: онлайн
- Сертификат: есть
Преимущества курса:
- программа из 9 тематических блоков;
- просмотр записанных уроков в любое время;
- чек-листы, презентации и другие дополнительные материалы;
- право пройти любой урок как индивидуальный мастер-класс без изучения полной программы;
- сбор портфолио для солидного представления себя как бренда;
- практика взаимодействия с реальными клиентами;
- изучение инструментов для старта в профессии;
- возможность получать доход уже после месячного обучения.
Недостатки курса:
- Изучение большого объема информации за месяц требует высокой концентрации и мотивации.
Программа обучения:
- Внимательный взгляд на науку о питании.
- Принципы коррекции рациона.
- Опрос клиента, диагностика качества питания.
Ознакомиться с полной программой курса
5. Практическая нутрициология | АНО «НИИДПО»
Практикующий нутрициолог создал обучающий курс для людей, желающих сформировать клиентскую базу и консультировать людей в вопросах правильного питания. Профильные нутрициологи и врачи, прошедшие базовую профессиональную переподготовку смогут углубить знания по науке о питании, а также улучшить навыки работы с клиентами. Специалисты смежных направлений получат базовую информацию о нутрициологии, смогут применять правильное питание для себя и клиентов.
Студенты научатся грамотно коммуницировать с людьми, выявлять достижимые цели, составлять индивидуальное сбалансированное меню, выбирать для них оптимальный вид дополнительной активности. Также на уроках и вебинарах можно узнать, как контролировать и фиксировать поэтапную достижимость целей, работать со сменой пищевых привычек. А знание новых технологий производства пищевых продуктов позволит предоставлять дополнительные консультации.
- Стоимость: 26 500
- Длительность: 11,5 недели
- Формат обучения: дистанционно
- Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке
Преимущества курса:
- изучение 5 дисциплин в программе;
- уроки в текстовом формате и видеоролики с подачей материала экспертами;
- возможность посещения вебинаров в онлайне
- решение тестов по каждой теме;
- работа с реальными клиентскими кейсами, практические упражнения;
- коммуникация со специалистами, возможность задавать им вопросы;
- дополнительная полезная информация, доступ к архивным вебинарам;
- бессрочный доступ к пройденным лекциям.
Недостатки курса:
- К поступлению допускаются только люди с высшим или средним профессиональным образованием.
Программа обучения:
- Пищеварительная система: анатомия и физиология.
- Базовые моменты диетологии и нутрициологии.
- Пищевые технологии.
- Пищевые привычки с ракурса психологии.
- Организационно-методические аспекты работы нутрициолога.
- Завершающая аттестация.
Ознакомиться с полной программой курса
6. Спортивная диетология и нутрициология | НАДПО
Эксперты со значительным стажем научной, практической и педагогической работы на насыщенном информацией курсе дадут знания по основам нутрициологии, углубятся в темы анатомии и физиологии. Также в программе будут рассмотрены теории сбалансированного и адекватного питания, технологии производства продуктов и другие темы.
После обучения студенты смогут оценивать и корректировать меню для спортсменов, которые работают с разными типами тренировок. Пригодится умение оценивать их текущий уровень физической нагрузки и рассчитывать необходимый объем полезных веществ. Также будет полезным навык составления рациона индивидуально, с учетом потребностей организма и привычек конкретного человека. Получение квалификации специалиста по нутрициологии спортивного направления поможет активнее развивать карьеру, вызывать больше доверия у клиентов.
- Стоимость: 38 900
- Длительность: 6 месяцев
- Формат обучения: заочная с применением ДОТ
- Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке
Преимущества курса:
- сжатая программа, затрагивающая общепрофессиональные и специальные дисциплины;
- изучение нюансов специализации;
- лекции в текстовом и аудио формате;
- неограниченный доступ к пополняющейся библиотеке вебинаров;
- практические задания и тестирование;
- проработка типичных ситуаций в работе;
- помощь карьерного наставника;
- рекомендации по монетизации знаний;
- учебные материалы удобно скачивать и распечатывать при необходимости.
Недостатки курса:
- Необходима готовность к длительному интенсивному обучению.
Программа обучения:
- Анатомия, физиология пищеварения. Основы нутрициологии.
- Эндокринология, спортивная диетология, биохимия.
- Теории сбалансированного и адекватного питания.
- Регуляция потребления пищи, логика здорового питания.
- Главные пищевые вещества. Значение нутриентов и витаминов.
- Физиологические потребности организма в энергии, пище.
- ИМТ, антропометрия.
- Лишний вес, его причины и последствия.
- Гормоны.
- Оценка и изменение рациона, приготовление диетической пищи.
- Питание в спорте и фитнесе, учет целей тренировок.
- Вода в рационе и тренировках.
- БАДы, гейнеры, протеины.
- Работа с отравлениями, профилактические меры.
7. Доказательная нутрициология | Психодемия
Научным руководителем курса выступает сертифицированный UNICEF-специалист, а преподают на курсе практикующие нутрициологи, диетолог и клинический психолог. Программа предназначена для тех, кто хочет освоить новую профессию, прокачать знания по нутрициологии, или углубиться в тему правильного питания для себя, выстроить хороший рацион для семьи. Также информация будет полезной для людей с медицинским образованием, желающим пройти переподготовку или специалистам бьюти-индустрии, которые хотят расширить спектр услуг, решать задачи клиента более комплексно.
Лекции, вебинары и дополнительные материалы содержат структурированную информацию о доказательной нутрициологии. Преподаватели также расскажут о пищевом поведении с ракурса психологии, тонкостях подбора персонализированного меню. Полученные знания и рекомендации по формированию бренда позволят за сравнительно короткий срок построить успешную карьеру в сфере health-коучинга.
- Стоимость: от 42 022
- Длительность: от 7 месяцев
- Формат обучения: онлайн
- Сертификат: сертификат слушателя или диплом о переподготовке
Преимущества курса:
- от 29 лекций в записи и полезные материалы для изучения;
- дневник питания, персональная тетрадь и другие инструменты;
- общение в чате с однокурсниками;
- дополнительные лекции, практические занятия на расширенных тарифах;
- возможность выбирать программы разной длительности с учетом тарифа;
- обратная связь от экспертов, различные бонусы;
- рекомендации по построению карьеры, развитию бренда;
- доступ к мастер-майндам и различным мероприятиям для выпускников.
Недостатки курса:
- Без высшего образования доступен только минимальный тариф.
Программа обучения:
- Введение в науку о питании.
- Состав рациона, анатомия и физиология.
- Обработка и приготовление продуктов.
- Специфика взаимодействия с клиентом.
- Составления рациона под любой бюджет, приготовление пищи дома без рутины.
- Helth-коучинг как часть профессии нутрициолога.
- Пищевое поведение.
- Подбор рациона с учетом образа жизни и состояния здоровья.
- Специфика детского питания.
- Развитие бренда, привлечение клиентов и пищевые технологии — дополнительные темы.
Ознакомиться с полной программой курса
8. Нутрициология для себя: как правильно питаться | Нетология
Специалисты по питанию, опытные нутрициологи, физиологи, психологи и представители других смежных профессий на курсе расскажут о ведении здорового образа жизни без напряжения и в удовольствие. Полученные знания позволят выстроить режим питания, найти баланс между активностью и отдыхом. Желающие привести себя в форму поймут, как прийти к цели без жестких ограничений, негативно влияющих на здоровье диет и нервных перегрузок. Также на курсе можно узнать об изменениях потребностей организма в разном возрасте, чтобы составлять полезное меню для близких.
Студенты научатся использовать дневник питания и шкалу голода, чтобы корректно оценивать потребности организма. Трекер привычек в сочетании с проработкой стресса дадут возможность откорректировать пищевое поведение. Преподаватели развеют много негативных легенд, связанные с едой страхи и ограничения перестанут влиять на качество жизни.
- Стоимость: 18 200
- Длительность: 2 месяца
- Формат обучения: видеолекции, воркшоп, тесты, задания
- Сертификат: свидетельство о прохождении обучения
Преимущества курса:
- 16 часов теории и 48 часов практических упражнений;
- просмотр видеолекций длительностью до 20 минут в личном кабинете;
- закрепление пройденного материала при тестировании;
- задания с автоматическими ответами и проверкой экспертов;
- сопровождение ментора, вебинар с экспертом;
- возможность обучаться без специальных знаний;
- предварительная консультация в Telegram или по телефону;
- развеивание мифов о нутрициологии.
Недостатки курса:
- Отсутствие четкого графика по прохождению уроков требует самодисциплины.
Программа обучения:
- Анатомия пищеварительной системы.
- Питательные вещества.
- Сбалансированное питание.
- Коррекция рациона.
- Баланс между сном, спортом и стрессом. Их связь с питанием.
- Формирование рациона для себя как итоговый проект.
Ознакомиться с полной программой курса
9. Интегративная, клиническая и медико-партнерскаянутрициология | UOM
Лидеры в натуропатии, психологии биологии и других смежных нишах рассказывают о разных типах нутрициологии на масштабном курсе, организованном в рамках международной программы профессиональной переподготовки. Программа предназначена для людей, желающих стать квалифицированным нутрициологом и обрести творческую профессию, позволяющую приносить пользу в социуме. Также она будет интересна для начинающих health-коучей, специалистов в сферах бьюти, финтеса и wellness-индустрии.
Студенты научатся оценивать состояние организма клиента в целом и его нутритивный статус. Также с полученными навыками можно будет уверенно проектировать меню, подбирать нутрицевтики для профилактических целей. Еще будут даны фундаментальные знания по аспектам гормонального здоровья, менеджменту стресса, специфике сопровождения беременности и детства. Еще предстоит изучить темы работы с лишним весом или его недостатком, низким уровнем энергии, хроническими заболеваниями, расстройствами сна и много иных вопросов, касающихся здоровья и питания человека.
- Стоимость: от 18 000 /мес.
- Длительность: 16 модулей (месяцев)
- Формат обучения: очно в Москве и региональных центрах, онлайн
- Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат
Преимущества курса:
- лекции онлайн или очно, программа из 16 тематических модулей;
- можно комбинировать форматы обучения;
- интенсивы с разбором задач и сценариев, доступ к библиотеке студента;
- коучинг, практики по нутрициологии и диетологии;
- изучение кейсов реальных пациентов;
- возможность работы над кейсом своего клиента,
- общение с экспертами на семинарах и дополнительные лекции;
- поддержка тьюторов, помощь в освоении материала;
- выстраивание карьерной траектории обучения.
Недостатки курса:
- долгий период обучения;
- необходимость корректировать свой график под расписание лекций и практик.
Программа обучения:
- Сбор анамнеза клиента, составление его портрета.
- Принципы восстановления дисбаланса.
- Макронутриенты в питании.
- Иммунодиетология. Восстановление ЖКТ.
- Витамины, микроэлементы, условно-эссенциальные нутриенты.
- Инструменты диагностики для нутрициолога.
- Системные воспаления, кардиометаболический синдром.
- Стресс-менеджмент. Нарушения сна.
- Работа с беременными и детьми.
- Инфекции, нарушения гормональной и костно-мышечной систем.
- Спорт и красота.
- Эмоциональное состояние. Анемия. Онкология.
Ознакомиться с полной программой курса
10. Детская нутрициология | Академия EDPRO
Дипломированный семейный и детский нутрициолог составил онлайн-курс для родителей и людей, чья работа тесно связана с детьми. На лекциях студенты узнают, как растить здорового и умного ребенка, прививать ему правильные пищевые привычки. Информация также будет полезна для нутрициологов, которые хотят расширить сегмент практики и работать с маленькими клиентами. Педиатры, гастроэнтерологи, эндокринологи и другие специалисты также преподают на курсе, чтобы дать учащимся наиболее полную картину о состоянии организма ребенка и важности правильного питания.
После обучения можно не только составить рацион с учетом привычек и вкусов ребенка, но и раскрыть его потенциал, заложить качественный фундамент здоровья. Также студенты обретут навыки раннего распознавания болезненных состояний, выявления и корректировки дефицитов. Родителям станет проще коммуницировать с врачами, поскольку они научатся разбираться в анализах, будут понимать, о чем свидетельствуют различные показатели.
- Стоимость: от 34 900
- Длительность: 2,5 месяца
- Формат обучения: онлайн + практические и индивидуальные встречи
- Сертификат: есть
Преимущества курса:
- просмотр материалов в формате видеолекций;
- практические задания, разборы кейсов;
- возможность продлить доступ к курсу, если не устраивают дедлайны;
- общение с кураторами, спикерами и координаторами;
- коммуникация в чате с единомышленниками;
- несколько тарифных планов с разными возможностями;
- доступ к лекциям после завершения обучения;
- опросники, протоколы питания, рецепты и другие дополнительные материалы.
Недостатки курса:
- Индивидуальные встречи и чат с автором программы доступны только на максимальном тарифе.
Программа обучения:
- Особенности организма ребенка.
- Особенности питания с учетом возрастных аспектов.
- Методы оценки состояния здоровья.
- Распространенные дефициты, способы их коррекции.
- Выявление основных проблем в состояниях детей.
- Бонусный модуль о безопасной кухне
Ознакомиться с полной программой курса
Еще 4 курса по нутрициологии
Предлагаем еще несколько онлайн-курсов по нутрициологии, обучающих логике эффективных сочетаний питания, спорта и фитнеса.
- Профессия Нутрициолог от МИПО — семимесячный курс профессиональной переподготовки, позволяющий изучить науку о питании, оптимизировать личный рацион, консультировать людей удаленно или предоставлять очные услуги клиентам фитнес-клубов, салонов красоты.
- Фитнес-нутрициолог по жиросжиганию от МИИН (Институт нутрициологии) — трехмесячная обучающая программа, позволяющая повысить квалификацию нутрициолога и расширить сегмент клиентов благодаря приобретенному умению грамотно сопоставлять фитнес и науку о питании.
- Старт в профессии: Нутрициолог и Health-коуч от UOM — четырехнедельный курс, в ходе которого можно освоить базовые инструменты работы в направлениях нутрициология, health-коучинга и психологии; студент будет рассматривать себя как клиента, составит план изменений.
- Спортивная нутрициология. Как питаются спортсмены? от UOM — запись онлайн-практикума, в котором подробно рассматриваются потребности в питании и полезных веществах для людей при разных масштабах тренировок и уровнях физической активности.
Бесплатные курсы по нутрициологии
Наука нутрициология требует длительного и обширного изучения, но начать можно и с обзорной информации, предложенной в бесплатных онлайн-курсах. Это оптимальный вариант, если есть сомнения относительно желания углубляться в тему. Материалы о здоровом питании в любом случае будут полезны, а краткие программы обучения помогут понять, стоит ли делать ставку на профессию нутрициолога. Приобретенных знаний может быть недостаточно для дальнейшей работы с клиентами, но с этим фундаментом будет легче проходить уроки платных программ.
1. Как стать специалистом по нутрициологии — Академия EDPRO
На открытом онлайн-уроке можно узнать о том, с какой стороны подходить к улучшению своего здоровья и внешнего вида. Отдельное внимание уделяется устранению распространенных проблем с самочувствием. Также спикер расскажет об этапах построения карьеры дипломированного нутрициолога, алгоритмах уверенного старта в профессии.
Основные характеристики курса:
- открытый урок от превентивного нутрициолога и ЗОЖ-блогера;
- рассмотрение аспектов сниженного иммунитета, дефицита витамина D, интоксикации;
- возможность составления сбалансированного рациона для всей семьи;
- рекомендации по развитию карьеры для будущих нутрициологов.
2. Нутрициология: наука о питании и актуальная профессия — Нетология
Запись бесплатного урока о том, с чего начинать погружение в профессию нутрициолога. Спикер-нутрициолог рассматривает методики обучения, подтверждения квалификации, старта и развития карьеры; также обсуждаются особенности профессионального направления, его перспективы. Информация будет полезна для людей, интересующихся здоровым питанием и желающих превратить увлечение в доходное дело.
Основные характеристики курса:
- бесплатное часовое занятие от эксперта-нутрициолога;
- установление различий между нутрициологами и диетологами;
- рекомендации по улучшению личного стиля питания без лишних усилий;
- изучение специфики работы с клиентами в сфере правильного питания.
3. Сам себе нутрициолог — МИИН (Институт нутрициологии)
Бесплатный видеокурс для тех, кто хочет разобраться в теме нутрициологии и улучшить качество жизни. Он подойдет людям, желающим избавиться от лишнего веса, усталости, кожных заболеваний. Нутрициолог с международным образованием подскажет, как воспринимать и слышать свой организм, а также изменить рацион, чтобы питание приносило удовольствие и пользу.
Основные характеристики курса:
- видеоролики, рассчитанные на 4 недели освоения информации;
- полезные рекомендации и практические задания;
- рассмотрение аспектов физиологии, маркеров здоровья, фудхакинга и нутрихакинга;
- возможность записаться на платные личные консультации с экспертами.
4. Введение в основы нутрициологии — Stepik
Онлайн-курс по нутрициологии состоит из текстовых теоретических материалов и практических заданий. Программа создана для тех, кто хочет узнать о базовых моментах науки о питании, а также современных исследованиях по этому направлению. По завершению курса студенты научатся продуманно составлять рацион для себя и близких на каждый день
Основные характеристики курса:
- теория и практика в семи небольших уроках;
- тесты с автоматической проверкой ответов;
- полезная информация о рациональном питании, строении ЖКТ, микро- и макроэлементах;
- возможность научиться осознанно питаться, корректировать привычки.
5. Профессия интегративный нутрициолог — Talentsy
Интересный онлайн-курс для тех, кто хочет научиться восстанавливать и поддерживать здоровье путем изменения рациона и образа жизни. На уроках можно узнать, как усовершенствовать фигуру, обрести энергию и замедлить процесс старения. Также курс поможет прекратить систематическое выгорание и сменить профессию, чтобы работать удаленно, помогать клиентам изменять жизнь к лучшему.
Основные характеристики курса:
- 5 видеоуроков о правильном питании и профессии нутрициолога;
- возможность задавать вопросы эксперту, получить обратную связь;
- бонусы и подарки для слушателей курса;
- алгоритм выхода на высокий доход и построения привлекательного образа специалиста.
Заключение
Знания о нутрициологии актуальны для всех, кто заботится о своем организме и образе жизни. Приступить к изучению этой науки можно и в режиме онлайн, бесплатные программы предлагают базовую обзорную информацию, а на платных онлайн-курсах по нутрициологии можно освоить полноценную профессию, получить диплом о переквалификации, сразу приступить к работе с клиентами.
Некоторые программы актуальны только для людей, получивших высшее образование, другие подходят всем желающим. Обширная наука о питании имеет много подразделов и может требовать длительного обучения, важно заранее определиться, сколько времени готовы регулярно выделять на прохождение курса и каких целей хотите достичь.