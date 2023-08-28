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ТОП-19 курсов по нутрициологии, с обучением на нутрициолога‑диетолога

Источник:
Sibnet.ru
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В папирусе Эберса, написанном в XVI веке до н.э., сохранилось много рецептов лекарств, полезных комбинаций пищевых элементов. А трактат Гиппократа «Питание» содержит конкретные аргументы о необходимости подстройки рациона под человека и его образ жизни. Древнегреческого целителя и философа можно считать праотцом нынешних нутрициологов.

Нутрициологи сегодня индивидуально работают над улучшением обменного баланса у каждого клиента. Востребованность специалистов этого направления растет, ведь в современных условиях правильно питаться без чрезмерных затрат времени и внимания рациону — целое искусство. 

Рассмотрели большое количество онлайн-курсов по нутрициологии от популярных школ с дистанционным обучением, чтобы предоставить подборку наиболее актуальных предложений для читателей с различными целями и запросами.

ТОП-10 лучших курсов по нутрициологии в 2023 году

  1. Онлайн-курс по нутрициологии от Onskills.ru — Лучший курс для желающих сформировать привычку здорового питания у себя, близких и клиентов.
  2. Нутрициолог от Нетология — Лучший курс для освоения профессии нутрициолога за несколько месяцев.
  3. Курс Как правильно питаться: нутрициология для начинающих от Skillbox.ru — Лучший курс о логике здорового питания и составлении идеального рациона для себя.
  4. Курсы нутрициологии от Академия Красоты Эколь — Лучший курс, чтобы изучить нутрициологию для себя и для старта в профессии.
  5. Практическая нутрициология от АНО «НИИДПО» — Лучший курс для профессиональной переподготовки по квалификации «Нутрициолог».
  6. Спортивная диетология и нутрициология от НАДПО — Лучший курс для будущих специалистов по нутрициологии спортивного сегмента.
  7. Доказательная нутрициология от Психодемия — Лучший курс, чтобы углубленно изучать нутрициологию для себя или карьерного развития.
  8. Нутрициология для себя: как правильно питаться от Нетология — Лучший курс для тех, кто хочет сбалансировать личный рацион и повысить качество жизни.
  9. Интегративная, клиническая и медико-партнерскаянутрициология от UOM — Лучший курс для получения системных знаний по нутрициологии и профессионального развития.
  10. Детская нутрициология от Академия EDPRO — Лучший курс для родителей и тех, кто работает с детьми.

Курсы подойдут для тех, кто хочет стать нутрициологом или уже работает в этой сфере и желает систематизировать знания. Еще знания по нутрициологии будут актуальны для тех, кто желает усовершенствовать форму тела и поддерживать достигнутые результаты. Также обучающие программы подойдут всем, кто стремится разобраться в аспектах здорового питания для себя, выработать полезные привычки и наладить отношения с едой.

Онлайн-курсы по нутрициологии

1. Онлайн-курс по нутрициологии | Onskills.ru

На вебинарах онлайн-курса эксперты расскажут, как формировать сбалансированное меню, учитывать особенности организма и отслеживать качество питания с помощью различных методик. На лекциях можно узнать о специфике пищевых потребностей у людей разного возраста. Также будет рассматриваться роль пищевых добавок в рационе. Студенты узнают, как оценивать диеты, выбирать их полезные и безопасные вариации. Отдельно изучается принцип анализа информации на этикетках и упаковках купленных продуктов.

Фитнес-тренеры в материалах курса найдут новые методики эффективного похудения, которые будут актуальны для клиентов. Рестораторы после обучения смогут разрабатывать оптимизированное полезное меню. Диетологи и начинающие нутрициологи взглянут с научной точки зрения на логику осознанного выбора пищи. Сторонники ЗОЖ, спортсмены и желающие похудеть разберутся глубже в принципах правильного питания. А родители поймут, как формировать полезные привычки приема пищи у детей.

Онлайн-курс по нутрициологии от Onskills.ru
Фото: © скриншот onskills.ru
  • Стоимость: 1900
  • Длительность: индивидуально, от нескольких недель
  • Формат обучения: онлайн
  • Сертификат: есть

Преимущества курса:

  • программа из 12 вебинаров, доступ к их записям в личном кабинете;
  • тесты либо практические задания;
  • проверка ДЗ экспертом, обратная связь по качеству решений;
  • возможность получить первый урок бесплатно;
  • безлимитный по времени доступ к полученным материалам;
  • возможность коммуникации с технической поддержкой при необходимости;
  • отсутствие жестких дедлайнов;
  • возможность учиться даже со смартфона.

Недостатки курса:

  • Необходимость самостоятельно составлять и контролировать график обучения.

Программа обучения:

  • Анализ интегративной нутрициологии с научной позиции.
  • Роль питательных веществ в физиологии.
  • Детальное рассмотрение роли белков, углеводов и жиров.
  • Роль витаминов, минералов и пищевых добавок.
  • Научная обоснованность распространенных диет.
  • Индивидуальный рацион и физическая активность.
  • Возрастная смена потребностей в питательных веществах.

Ознакомиться с полной программой курса


2. Нутрициолог | Нетология

Физиологи, нутрициологи, специалисты по питанию и врачи смежных направлений с солидным опытом проводят онлайн-курс для тех, кто планирует построить карьеру нутрициолога. Информация также будет полезной для людей, предоставляющих услуги в сегментах красоты либо фитнеса. Приобретенные знания позволят грамотно оценивать начальное состояние клиента, анализировать его запросы и сопоставлять их с потребностями организма.

Также специалисты расскажут, как рассчитывать индивидуальные нормы питательных веществ, составлять рацион с оглядкой на вкусовые предпочтения человека. Отдельно изучаются психологические аспекты пищевого поведения и тактики развития полезных привычек. Еще детально обсуждаются принципы продвижения бренда нутрициолога, варианты монетизации своих знаний и навыков, методы привлечения и удержания клиентов для долгосрочного улучшения их качества жизни.

Нутрициолог от Нетология
Фото: © скриншот netology.ru
  • Стоимость: 83 100
  • Длительность: 5 месяцев
  • Формат обучения: лекции, вебинары и домашние задания
  • Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке

Преимущества курса:

  • программа, включающая 74 часа теоретических занятий и 176 часов практики;
  • доступ к лекциям в любое время суток;
  • вечерние вебинары и воркшопы для коммуникации с преподавателями;
  • проверка домашних заданий менторами;
  • дискуссии с менторами в чате и на онлайн-сессиях;
  • возможность взаимодействия с реальными клиентами на курсе;
  • помощь в оформлении кейсов для портфолио;
  • рекомендации по развитию бренда после сдачи итогового проекта;
  • можно купить запись видеолекций без дополнений по более низкой цене.

Недостатки курса:

  • Под график воркшопов необходимо подстраиваться.

Программа обучения:

  • Обзор профессии нутрициолога
  • Базовые аспекты анатомии, эндокринологии, физиологии.
  • Здоровое питание, восполнение дефицита витаминов и минералов.
  • Пищевое поведение и образ жизни клиента.
  • Специфика взаимодействия с клиентом.
  • Планирование рациона для несовершеннолетних.
  • Как развивать личный бренд нутрициологу.
  • Итоговая работа по построению рациона для клиента.

Ознакомиться с полной программой курса


3. Курс Как правильно питаться: нутрициология для начинающих | Skillbox.ru

Эксперт-нутрициолог на предложенном курсе расскажет о правильном питании с ракурса целостной науки. Информация будет интересной для поклонников здорового образа жизни, желающих без затруднений выбирать и готовить полезные продукты, соблюдать баланс в рационе. Студенты, которые стремятся держать форму и контролировать вес без срывов, узнают, как обновлять меню и не зацикливаться на расчете калорий. Поддержка специалистов и единомышленников будет способствовать формированию правильных привычек.

На курсе можно получить навыки сбора полезной корзины продуктов, грамотного хранения и приготовления пищи. Также нутрициолог подскажет, как исключить разовые или систематические переедания, понимать состав продуктов, анализировать информацию на упаковках. Еще можно получить советы по выбору блюд в заведениях общепита. Бонусом для родителей станут рекомендации UNICEF-специалиста по составлению рациона для детей.

Курс Как правильно питаться: нутрициология для начинающих от Skillbox.ru
Фото: © скриншот skillbox.ru
  • Стоимость: 15 731
  • Длительность: месяц
  • Формат обучения: онлайн
  • Сертификат: нет

Преимущества курса:

  • программа с видеоуроками и вебинарами, разделенная на 10 модулей;
  • бессрочный доступ к записанным материалам;
  • нескучные практические задания и тесты;
  • обратная связь от ментора о качестве выполнения работ;
  • составление личного рациона;
  • коммуникация с экспертом, единомышленниками;
  • возможность самостоятельно регулировать режим обучения;
  • лайфхаки и рекомендации экспертов по расширению меню.

Недостатки курса:

  • Для составления узконаправленной лечебной диеты приобретенных знаний недостаточно;
  • В программе не затрагиваются вопросы карьерного развития нутрициолога.

Программа обучения:

  • Правильное питание и сбалансированный рацион.
  • Диеты и распространенные мифы о питании.
  • Рациональная покупка продуктов, организация пространства кухни.
  • Переоценка процессов приготовления пищи.
  • Питание в социуме и вне дома.
  • Корректный рацион для детей.
  • Итоговый проект.

Ознакомиться с полной программой курса


4. Курсы нутрициологии | Академия Красоты Эколь

Преподавателем и наставником на курсе выступает опытный диетолог и нутрициолог. Она расскажет, каким должен быть идеальный рацион для конкретного студента. Информация подойдет для тех, кто хочет глубже узнать нутрициологию для себя. Также на видеолекциях студенты узнают, с помощью каких инструментов можно начать работать в сфере нутрициологии уже через месяц после старта обучения.

Первые реальные клиенты дадут возможность научиться выявлять запросы потребности разных людей, правильно считывать информацию об анализах и проводить диагностику. Еще будет возможность попрактиковаться в расчете суточных энергозатрат, использовать дополнительные коэффициенты для учета индивидуальной физической активности. Все это позволит выявлять различные пищевые нарушения, корректировать и составлять меню для разных типов клиентов.

Курсы нутрициологии от Академия Красоты Эколь
Фото: © скриншот online.ecolespb.ru
  • Стоимость: 10 400
  • Длительность: 1 месяц
  • Формат обучения: онлайн
  • Сертификат: есть

Преимущества курса:

  • программа из 9 тематических блоков;
  • просмотр записанных уроков в любое время;
  • чек-листы, презентации и другие дополнительные материалы;
  • право пройти любой урок как индивидуальный мастер-класс без изучения полной программы;
  • сбор портфолио для солидного представления себя как бренда;
  • практика взаимодействия с реальными клиентами;
  • изучение инструментов для старта в профессии;
  • возможность получать доход уже после месячного обучения.

Недостатки курса:

  • Изучение большого объема информации за месяц требует высокой концентрации и мотивации.

Программа обучения:

  • Внимательный взгляд на науку о питании.
  • Принципы коррекции рациона.
  • Опрос клиента, диагностика качества питания.

Ознакомиться с полной программой курса


5. Практическая нутрициология | АНО «НИИДПО»

Практикующий нутрициолог создал обучающий курс для людей, желающих сформировать клиентскую базу и консультировать людей в вопросах правильного питания. Профильные нутрициологи и врачи, прошедшие базовую профессиональную переподготовку смогут углубить знания по науке о питании, а также улучшить навыки работы с клиентами. Специалисты смежных направлений получат базовую информацию о нутрициологии, смогут применять правильное питание для себя и клиентов.

Студенты научатся грамотно коммуницировать с людьми, выявлять достижимые цели, составлять индивидуальное сбалансированное меню, выбирать для них оптимальный вид дополнительной активности. Также на уроках и вебинарах можно узнать, как контролировать и фиксировать поэтапную достижимость целей, работать со сменой пищевых привычек. А знание новых технологий производства пищевых продуктов позволит предоставлять дополнительные консультации.

Практическая нутрициология от АНО «НИИДПО»
Фото: © скриншот niidpo.ru
  • Стоимость: 26 500
  • Длительность: 11,5 недели
  • Формат обучения: дистанционно
  • Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке

Преимущества курса:

  • изучение 5 дисциплин в программе;
  • уроки в текстовом формате и видеоролики с подачей материала экспертами;
  • возможность посещения вебинаров в онлайне
  • решение тестов по каждой теме;
  • работа с реальными клиентскими кейсами, практические упражнения;
  • коммуникация со специалистами, возможность задавать им вопросы;
  • дополнительная полезная информация, доступ к архивным вебинарам;
  • бессрочный доступ к пройденным лекциям.

Недостатки курса:

  • К поступлению допускаются только люди с высшим или средним профессиональным образованием.

Программа обучения:

  • Пищеварительная система: анатомия и физиология.
  • Базовые моменты диетологии и нутрициологии.
  • Пищевые технологии.
  • Пищевые привычки с ракурса психологии.
  • Организационно-методические аспекты работы нутрициолога.
  • Завершающая аттестация.

Ознакомиться с полной программой курса 


6. Спортивная диетология и нутрициология | НАДПО

Эксперты со значительным стажем научной, практической и педагогической работы на насыщенном информацией курсе дадут знания по основам нутрициологии, углубятся в темы анатомии и физиологии. Также в программе будут рассмотрены теории сбалансированного и адекватного питания, технологии производства продуктов и другие темы.

После обучения студенты смогут оценивать и корректировать меню для спортсменов, которые работают с разными типами тренировок. Пригодится умение оценивать их текущий уровень физической нагрузки и рассчитывать необходимый объем полезных веществ. Также будет полезным навык составления рациона индивидуально, с учетом потребностей организма и привычек конкретного человека. Получение квалификации специалиста по нутрициологии спортивного направления поможет активнее развивать карьеру, вызывать больше доверия у клиентов.

Спортивная диетология и нутрициология от НАДПО
Фото: © скриншот nadpo.ru
  • Стоимость: 38 900
  • Длительность: 6 месяцев
  • Формат обучения: заочная с применением ДОТ
  • Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке

Преимущества курса:

  • сжатая программа, затрагивающая общепрофессиональные и специальные дисциплины;
  • изучение нюансов специализации;
  • лекции в текстовом и аудио формате;
  • неограниченный доступ к пополняющейся библиотеке вебинаров;
  • практические задания и тестирование;
  • проработка типичных ситуаций в работе;
  • помощь карьерного наставника;
  • рекомендации по монетизации знаний;
  • учебные материалы удобно скачивать и распечатывать при необходимости.

Недостатки курса:

  • Необходима готовность к длительному интенсивному обучению.

Программа обучения:

  • Анатомия, физиология пищеварения. Основы нутрициологии.
  • Эндокринология, спортивная диетология, биохимия.
  • Теории сбалансированного и адекватного питания.
  • Регуляция потребления пищи, логика здорового питания.
  • Главные пищевые вещества. Значение нутриентов и витаминов.
  • Физиологические потребности организма в энергии, пище.
  • ИМТ, антропометрия.
  • Лишний вес, его причины и последствия.
  • Гормоны.
  • Оценка и изменение рациона, приготовление диетической пищи.
  • Питание в спорте и фитнесе, учет целей тренировок.
  • Вода в рационе и тренировках.
  • БАДы, гейнеры, протеины.
  • Работа с отравлениями, профилактические меры.

Ознакомиться с полной программой курса 


7. Доказательная нутрициология | Психодемия

Научным руководителем курса выступает сертифицированный UNICEF-специалист, а преподают на курсе практикующие нутрициологи, диетолог и клинический психолог. Программа предназначена для тех, кто хочет освоить новую профессию, прокачать знания по нутрициологии, или углубиться в тему правильного питания для себя, выстроить хороший рацион для семьи. Также информация будет полезной для людей с медицинским образованием, желающим пройти переподготовку или специалистам бьюти-индустрии, которые хотят расширить спектр услуг, решать задачи клиента более комплексно.

Лекции, вебинары и дополнительные материалы содержат структурированную информацию о доказательной нутрициологии. Преподаватели также расскажут о пищевом поведении с ракурса психологии, тонкостях подбора персонализированного меню. Полученные знания и рекомендации по формированию бренда позволят за сравнительно короткий срок построить успешную карьеру в сфере health-коучинга.

Доказательная нутрициология от Психодемия
Фото: © скриншот psychodemia.ru
  • Стоимость: от 42 022
  • Длительность: от 7 месяцев
  • Формат обучения: онлайн
  • Сертификат: сертификат слушателя или диплом о переподготовке

Преимущества курса:

  • от 29 лекций в записи и полезные материалы для изучения;
  • дневник питания, персональная тетрадь и другие инструменты;
  • общение в чате с однокурсниками;
  • дополнительные лекции, практические занятия на расширенных тарифах;
  • возможность выбирать программы разной длительности с учетом тарифа;
  • обратная связь от экспертов, различные бонусы;
  • рекомендации по построению карьеры, развитию бренда;
  • доступ к мастер-майндам и различным мероприятиям для выпускников.

Недостатки курса:

  • Без высшего образования доступен только минимальный тариф.

Программа обучения:

  • Введение в науку о питании.
  • Состав рациона, анатомия и физиология.
  • Обработка и приготовление продуктов.
  • Специфика взаимодействия с клиентом.
  • Составления рациона под любой бюджет, приготовление пищи дома без рутины.
  • Helth-коучинг как часть профессии нутрициолога.
  • Пищевое поведение.
  • Подбор рациона с учетом образа жизни и состояния здоровья.
  • Специфика детского питания.
  • Развитие бренда, привлечение клиентов и пищевые технологии — дополнительные темы.

Ознакомиться с полной программой курса 


8. Нутрициология для себя: как правильно питаться | Нетология

Специалисты по питанию, опытные нутрициологи, физиологи, психологи и представители других смежных профессий на курсе расскажут о ведении здорового образа жизни без напряжения и в удовольствие. Полученные знания позволят выстроить режим питания, найти баланс между активностью и отдыхом. Желающие привести себя в форму поймут, как прийти к цели без жестких ограничений, негативно влияющих на здоровье диет и нервных перегрузок. Также на курсе можно узнать об изменениях потребностей организма в разном возрасте, чтобы составлять полезное меню для близких.

Студенты научатся использовать дневник питания и шкалу голода, чтобы корректно оценивать потребности организма. Трекер привычек в сочетании с проработкой стресса дадут возможность откорректировать пищевое поведение. Преподаватели развеют много негативных легенд, связанные с едой страхи и ограничения перестанут влиять на качество жизни.

Нутрициология для себя: как правильно питаться от Нетология
Фото: © скриншот netology.ru
  • Стоимость: 18 200
  • Длительность: 2 месяца
  • Формат обучения: видеолекции, воркшоп, тесты, задания
  • Сертификат: свидетельство о прохождении обучения

Преимущества курса:

  • 16 часов теории и 48 часов практических упражнений;
  • просмотр видеолекций длительностью до 20 минут в личном кабинете;
  • закрепление пройденного материала при тестировании;
  • задания с автоматическими ответами и проверкой экспертов;
  • сопровождение ментора, вебинар с экспертом;
  • возможность обучаться без специальных знаний;
  • предварительная консультация в Telegram или по телефону;
  • развеивание мифов о нутрициологии.

Недостатки курса:

  • Отсутствие четкого графика по прохождению уроков требует самодисциплины.

Программа обучения:

  • Анатомия пищеварительной системы.
  • Питательные вещества.
  • Сбалансированное питание.
  • Коррекция рациона.
  • Баланс между сном, спортом и стрессом. Их связь с питанием.
  • Формирование рациона для себя как итоговый проект.

Ознакомиться с полной программой курса


9. Интегративная, клиническая и медико-партнерскаянутрициология | UOM

Лидеры в натуропатии, психологии биологии и других смежных нишах рассказывают о разных типах нутрициологии на масштабном курсе, организованном в рамках международной программы профессиональной переподготовки. Программа предназначена для людей, желающих стать квалифицированным нутрициологом и обрести творческую профессию, позволяющую приносить пользу в социуме. Также она будет интересна для начинающих health-коучей, специалистов в сферах бьюти, финтеса и wellness-индустрии.

Студенты научатся оценивать состояние организма клиента в целом и его нутритивный статус. Также с полученными навыками можно будет уверенно проектировать меню, подбирать нутрицевтики для профилактических целей. Еще будут даны фундаментальные знания по аспектам гормонального здоровья, менеджменту стресса, специфике сопровождения беременности и детства. Еще предстоит изучить темы работы с лишним весом или его недостатком, низким уровнем энергии, хроническими заболеваниями, расстройствами сна и много иных вопросов, касающихся здоровья и питания человека.

Интегративная, клиническая и медико-партнерская нутрициология от UOM
Фото: © скриншот ifidn.ru
  • Стоимость: от 18 000 /мес.
  • Длительность: 16 модулей (месяцев)
  • Формат обучения: очно в Москве и региональных центрах, онлайн
  • Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат

Преимущества курса:

  • лекции онлайн или очно, программа из 16 тематических модулей;
  • можно комбинировать форматы обучения;
  • интенсивы с разбором задач и сценариев, доступ к библиотеке студента;
  • коучинг, практики по нутрициологии и диетологии;
  • изучение кейсов реальных пациентов;
  • возможность работы над кейсом своего клиента,
  • общение с экспертами на семинарах и дополнительные лекции;
  • поддержка тьюторов, помощь в освоении материала;
  • выстраивание карьерной траектории обучения.

Недостатки курса:

  • долгий период обучения;
  • необходимость корректировать свой график под расписание лекций и практик.

Программа обучения:

  • Сбор анамнеза клиента, составление его портрета.
  • Принципы восстановления дисбаланса.
  • Макронутриенты в питании.
  • Иммунодиетология. Восстановление ЖКТ.
  • Витамины, микроэлементы, условно-эссенциальные нутриенты.
  • Инструменты диагностики для нутрициолога.
  • Системные воспаления, кардиометаболический синдром.
  • Стресс-менеджмент. Нарушения сна.
  • Работа с беременными и детьми.
  • Инфекции, нарушения гормональной и костно-мышечной систем.
  • Спорт и красота.
  • Эмоциональное состояние. Анемия. Онкология.

Ознакомиться с полной программой курса 


10. Детская нутрициология | Академия EDPRO

Дипломированный семейный и детский нутрициолог составил онлайн-курс для родителей и людей, чья работа тесно связана с детьми. На лекциях студенты узнают, как растить здорового и умного ребенка, прививать ему правильные пищевые привычки. Информация также будет полезна для нутрициологов, которые хотят расширить сегмент практики и работать с маленькими клиентами. Педиатры, гастроэнтерологи, эндокринологи и другие специалисты также преподают на курсе, чтобы дать учащимся наиболее полную картину о состоянии организма ребенка и важности правильного питания.

После обучения можно не только составить рацион с учетом привычек и вкусов ребенка, но и раскрыть его потенциал, заложить качественный фундамент здоровья. Также студенты обретут навыки раннего распознавания болезненных состояний, выявления и корректировки дефицитов. Родителям станет проще коммуницировать с врачами, поскольку они научатся разбираться в анализах, будут понимать, о чем свидетельствуют различные показатели.

Детская нутрициология от Академия EDPRO
Фото: © скриншот lp-edpro.ru
  • Стоимость: от 34 900
  • Длительность: 2,5 месяца
  • Формат обучения: онлайн + практические и индивидуальные встречи
  • Сертификат: есть

Преимущества курса:

  • просмотр материалов в формате видеолекций;
  • практические задания, разборы кейсов;
  • возможность продлить доступ к курсу, если не устраивают дедлайны;
  • общение с кураторами, спикерами и координаторами;
  • коммуникация в чате с единомышленниками;
  • несколько тарифных планов с разными возможностями;
  • доступ к лекциям после завершения обучения;
  • опросники, протоколы питания, рецепты и другие дополнительные материалы.

Недостатки курса:

  • Индивидуальные встречи и чат с автором программы доступны только на максимальном тарифе.

Программа обучения:

  • Особенности организма ребенка.
  • Особенности питания с учетом возрастных аспектов.
  • Методы оценки состояния здоровья.
  • Распространенные дефициты, способы их коррекции.
  • Выявление основных проблем в состояниях детей.
  • Бонусный модуль о безопасной кухне

Ознакомиться с полной программой курса

Еще 4 курса по нутрициологии

Предлагаем еще несколько онлайн-курсов по нутрициологии, обучающих логике эффективных сочетаний питания, спорта и фитнеса.

  • Профессия Нутрициолог от МИПО — семимесячный курс профессиональной переподготовки, позволяющий изучить науку о питании, оптимизировать личный рацион, консультировать людей удаленно или предоставлять очные услуги клиентам фитнес-клубов, салонов красоты.
  • Фитнес-нутрициолог по жиросжиганию от МИИН (Институт нутрициологии) — трехмесячная обучающая программа, позволяющая повысить квалификацию нутрициолога и расширить сегмент клиентов благодаря приобретенному умению грамотно сопоставлять фитнес и науку о питании.
  • Старт в профессии: Нутрициолог и Health-коуч от UOM — четырехнедельный курс, в ходе которого можно освоить базовые инструменты работы в направлениях нутрициология, health-коучинга и психологии; студент будет рассматривать себя как клиента, составит план изменений.
  • Спортивная нутрициология. Как питаются спортсмены? от UOM — запись онлайн-практикума, в котором подробно рассматриваются потребности в питании и полезных веществах для людей при разных масштабах тренировок и уровнях физической активности.

Бесплатные курсы по нутрициологии

Наука нутрициология требует длительного и обширного изучения, но начать можно и с обзорной информации, предложенной в бесплатных онлайн-курсах. Это оптимальный вариант, если есть сомнения относительно желания углубляться в тему. Материалы о здоровом питании в любом случае будут полезны, а краткие программы обучения помогут понять, стоит ли делать ставку на профессию нутрициолога. Приобретенных знаний может быть недостаточно для дальнейшей работы с клиентами, но с этим фундаментом будет легче проходить уроки платных программ.

1. Как стать специалистом по нутрициологии — Академия EDPRO

На открытом онлайн-уроке можно узнать о том, с какой стороны подходить к улучшению своего здоровья и внешнего вида. Отдельное внимание уделяется устранению распространенных проблем с самочувствием. Также спикер расскажет об этапах построения карьеры дипломированного нутрициолога, алгоритмах уверенного старта в профессии.

Основные характеристики курса:

  • открытый урок от превентивного нутрициолога и ЗОЖ-блогера;
  • рассмотрение аспектов сниженного иммунитета, дефицита витамина D, интоксикации;
  • возможность составления сбалансированного рациона для всей семьи;
  • рекомендации по развитию карьеры для будущих нутрициологов.

2. Нутрициология: наука о питании и актуальная профессия — Нетология

Запись бесплатного урока о том, с чего начинать погружение в профессию нутрициолога. Спикер-нутрициолог рассматривает методики обучения, подтверждения квалификации, старта и развития карьеры; также обсуждаются особенности профессионального направления, его перспективы. Информация будет полезна для людей, интересующихся здоровым питанием и желающих превратить увлечение в доходное дело.

Основные характеристики курса:

  • бесплатное часовое занятие от эксперта-нутрициолога;
  • установление различий между нутрициологами и диетологами;
  • рекомендации по улучшению личного стиля питания без лишних усилий;
  • изучение специфики работы с клиентами в сфере правильного питания.

3. Сам себе нутрициолог — МИИН (Институт нутрициологии)

Бесплатный видеокурс для тех, кто хочет разобраться в теме нутрициологии и улучшить качество жизни. Он подойдет людям, желающим избавиться от лишнего веса, усталости, кожных заболеваний. Нутрициолог с международным образованием подскажет, как воспринимать и слышать свой организм, а также изменить рацион, чтобы питание приносило удовольствие и пользу.

Основные характеристики курса:

  • видеоролики, рассчитанные на 4 недели освоения информации;
  • полезные рекомендации и практические задания;
  • рассмотрение аспектов физиологии, маркеров здоровья, фудхакинга и нутрихакинга;
  • возможность записаться на платные личные консультации с экспертами.

4. Введение в основы нутрициологии — Stepik

Онлайн-курс по нутрициологии состоит из текстовых теоретических материалов и практических заданий. Программа создана для тех, кто хочет узнать о базовых моментах науки о питании, а также современных исследованиях по этому направлению. По завершению курса студенты научатся продуманно составлять рацион для себя и близких на каждый день

Основные характеристики курса:

  • теория и практика в семи небольших уроках;
  • тесты с автоматической проверкой ответов;
  • полезная информация о рациональном питании, строении ЖКТ, микро- и макроэлементах;
  • возможность научиться осознанно питаться, корректировать привычки.

5. Профессия интегративный нутрициолог — Talentsy

Интересный онлайн-курс для тех, кто хочет научиться восстанавливать и поддерживать здоровье путем изменения рациона и образа жизни. На уроках можно узнать, как усовершенствовать фигуру, обрести энергию и замедлить процесс старения. Также курс поможет прекратить систематическое выгорание и сменить профессию, чтобы работать удаленно, помогать клиентам изменять жизнь к лучшему.

Основные характеристики курса:

  • 5 видеоуроков о правильном питании и профессии нутрициолога;
  • возможность задавать вопросы эксперту, получить обратную связь;
  • бонусы и подарки для слушателей курса;
  • алгоритм выхода на высокий доход и построения привлекательного образа специалиста.

Заключение

Знания о нутрициологии актуальны для всех, кто заботится о своем организме и образе жизни. Приступить к изучению этой науки можно и в режиме онлайн, бесплатные программы предлагают базовую обзорную информацию, а на платных онлайн-курсах по нутрициологии можно освоить полноценную профессию, получить диплом о переквалификации, сразу приступить к работе с клиентами.

Некоторые программы актуальны только для людей, получивших высшее образование, другие подходят всем желающим. Обширная наука о питании имеет много подразделов и может требовать длительного обучения, важно заранее определиться, сколько времени готовы регулярно выделять на прохождение курса и каких целей хотите достичь.

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Топ комментариев

volmen

Экономить это типо не на что купить, денег просто нет.

Matkn

ЦитатаОрганизаторы ждут счастливчика в лотерейном центре для оформления выигрыша. И не дождутся... Прям...

physx

СВО - дело тонкое, нужно действовать стратегически, аккуратно.

Nik3316

и летчиков настрогают значимо к весне прям новых и наклонируют...))