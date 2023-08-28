В папирусе Эберса, написанном в XVI веке до н.э., сохранилось много рецептов лекарств, полезных комбинаций пищевых элементов. А трактат Гиппократа «Питание» содержит конкретные аргументы о необходимости подстройки рациона под человека и его образ жизни. Древнегреческого целителя и философа можно считать праотцом нынешних нутрициологов.

Нутрициологи сегодня индивидуально работают над улучшением обменного баланса у каждого клиента. Востребованность специалистов этого направления растет, ведь в современных условиях правильно питаться без чрезмерных затрат времени и внимания рациону — целое искусство.

Рассмотрели большое количество онлайн-курсов по нутрициологии от популярных школ с дистанционным обучением, чтобы предоставить подборку наиболее актуальных предложений для читателей с различными целями и запросами.

ТОП-10 лучших курсов по нутрициологии в 2023 году

Курсы подойдут для тех, кто хочет стать нутрициологом или уже работает в этой сфере и желает систематизировать знания. Еще знания по нутрициологии будут актуальны для тех, кто желает усовершенствовать форму тела и поддерживать достигнутые результаты. Также обучающие программы подойдут всем, кто стремится разобраться в аспектах здорового питания для себя, выработать полезные привычки и наладить отношения с едой.

Онлайн-курсы по нутрициологии

На вебинарах онлайн-курса эксперты расскажут, как формировать сбалансированное меню, учитывать особенности организма и отслеживать качество питания с помощью различных методик. На лекциях можно узнать о специфике пищевых потребностей у людей разного возраста. Также будет рассматриваться роль пищевых добавок в рационе. Студенты узнают, как оценивать диеты, выбирать их полезные и безопасные вариации. Отдельно изучается принцип анализа информации на этикетках и упаковках купленных продуктов.

Фитнес-тренеры в материалах курса найдут новые методики эффективного похудения, которые будут актуальны для клиентов. Рестораторы после обучения смогут разрабатывать оптимизированное полезное меню. Диетологи и начинающие нутрициологи взглянут с научной точки зрения на логику осознанного выбора пищи. Сторонники ЗОЖ, спортсмены и желающие похудеть разберутся глубже в принципах правильного питания. А родители поймут, как формировать полезные привычки приема пищи у детей.

Фото: © скриншот onskills.ru

Стоимость : 1900

: 1900 Длительность : индивидуально, от нескольких недель

: индивидуально, от нескольких недель Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: есть

Преимущества курса:

программа из 12 вебинаров, доступ к их записям в личном кабинете;

тесты либо практические задания;

проверка ДЗ экспертом, обратная связь по качеству решений;

возможность получить первый урок бесплатно;

безлимитный по времени доступ к полученным материалам;

возможность коммуникации с технической поддержкой при необходимости;

отсутствие жестких дедлайнов;

возможность учиться даже со смартфона.

Недостатки курса:

Необходимость самостоятельно составлять и контролировать график обучения.

Программа обучения:

Анализ интегративной нутрициологии с научной позиции.

Роль питательных веществ в физиологии.

Детальное рассмотрение роли белков, углеводов и жиров.

Роль витаминов, минералов и пищевых добавок.

Научная обоснованность распространенных диет.

Индивидуальный рацион и физическая активность.

Возрастная смена потребностей в питательных веществах.

Ознакомиться с полной программой курса

2. Нутрициолог | Нетология

Физиологи, нутрициологи, специалисты по питанию и врачи смежных направлений с солидным опытом проводят онлайн-курс для тех, кто планирует построить карьеру нутрициолога. Информация также будет полезной для людей, предоставляющих услуги в сегментах красоты либо фитнеса. Приобретенные знания позволят грамотно оценивать начальное состояние клиента, анализировать его запросы и сопоставлять их с потребностями организма.

Также специалисты расскажут, как рассчитывать индивидуальные нормы питательных веществ, составлять рацион с оглядкой на вкусовые предпочтения человека. Отдельно изучаются психологические аспекты пищевого поведения и тактики развития полезных привычек. Еще детально обсуждаются принципы продвижения бренда нутрициолога, варианты монетизации своих знаний и навыков, методы привлечения и удержания клиентов для долгосрочного улучшения их качества жизни.

Фото: © скриншот netology.ru

Стоимость : 83 100

: 83 100 Длительность : 5 месяцев

: 5 месяцев Формат обучения : лекции, вебинары и домашние задания

: лекции, вебинары и домашние задания Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке

Преимущества курса:

программа, включающая 74 часа теоретических занятий и 176 часов практики;

доступ к лекциям в любое время суток;

вечерние вебинары и воркшопы для коммуникации с преподавателями;

проверка домашних заданий менторами;

дискуссии с менторами в чате и на онлайн-сессиях;

возможность взаимодействия с реальными клиентами на курсе;

помощь в оформлении кейсов для портфолио;

рекомендации по развитию бренда после сдачи итогового проекта;

можно купить запись видеолекций без дополнений по более низкой цене.

Недостатки курса:

Под график воркшопов необходимо подстраиваться.

Программа обучения:

Обзор профессии нутрициолога

Базовые аспекты анатомии, эндокринологии, физиологии.

Здоровое питание, восполнение дефицита витаминов и минералов.

Пищевое поведение и образ жизни клиента.

Специфика взаимодействия с клиентом.

Планирование рациона для несовершеннолетних.

Как развивать личный бренд нутрициологу.

Итоговая работа по построению рациона для клиента.

Ознакомиться с полной программой курса

Эксперт-нутрициолог на предложенном курсе расскажет о правильном питании с ракурса целостной науки. Информация будет интересной для поклонников здорового образа жизни, желающих без затруднений выбирать и готовить полезные продукты, соблюдать баланс в рационе. Студенты, которые стремятся держать форму и контролировать вес без срывов, узнают, как обновлять меню и не зацикливаться на расчете калорий. Поддержка специалистов и единомышленников будет способствовать формированию правильных привычек.

На курсе можно получить навыки сбора полезной корзины продуктов, грамотного хранения и приготовления пищи. Также нутрициолог подскажет, как исключить разовые или систематические переедания, понимать состав продуктов, анализировать информацию на упаковках. Еще можно получить советы по выбору блюд в заведениях общепита. Бонусом для родителей станут рекомендации UNICEF-специалиста по составлению рациона для детей.

Фото: © скриншот skillbox.ru

Стоимость : 15 731

: 15 731 Длительность : месяц

: месяц Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: нет

Преимущества курса:

программа с видеоуроками и вебинарами, разделенная на 10 модулей;

бессрочный доступ к записанным материалам;

нескучные практические задания и тесты;

обратная связь от ментора о качестве выполнения работ;

составление личного рациона;

коммуникация с экспертом, единомышленниками;

возможность самостоятельно регулировать режим обучения;

лайфхаки и рекомендации экспертов по расширению меню.

Недостатки курса:

Для составления узконаправленной лечебной диеты приобретенных знаний недостаточно;

В программе не затрагиваются вопросы карьерного развития нутрициолога.

Программа обучения:

Правильное питание и сбалансированный рацион.

Диеты и распространенные мифы о питании.

Рациональная покупка продуктов, организация пространства кухни.

Переоценка процессов приготовления пищи.

Питание в социуме и вне дома.

Корректный рацион для детей.

Итоговый проект.

Ознакомиться с полной программой курса

4. Курсы нутрициологии | Академия Красоты Эколь

Преподавателем и наставником на курсе выступает опытный диетолог и нутрициолог. Она расскажет, каким должен быть идеальный рацион для конкретного студента. Информация подойдет для тех, кто хочет глубже узнать нутрициологию для себя. Также на видеолекциях студенты узнают, с помощью каких инструментов можно начать работать в сфере нутрициологии уже через месяц после старта обучения.

Первые реальные клиенты дадут возможность научиться выявлять запросы потребности разных людей, правильно считывать информацию об анализах и проводить диагностику. Еще будет возможность попрактиковаться в расчете суточных энергозатрат, использовать дополнительные коэффициенты для учета индивидуальной физической активности. Все это позволит выявлять различные пищевые нарушения, корректировать и составлять меню для разных типов клиентов.

Фото: © скриншот online.ecolespb.ru

Стоимость : 10 400

: 10 400 Длительность : 1 месяц

: 1 месяц Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: есть

Преимущества курса:

программа из 9 тематических блоков;

просмотр записанных уроков в любое время;

чек-листы, презентации и другие дополнительные материалы;

право пройти любой урок как индивидуальный мастер-класс без изучения полной программы;

сбор портфолио для солидного представления себя как бренда;

практика взаимодействия с реальными клиентами;

изучение инструментов для старта в профессии;

возможность получать доход уже после месячного обучения.

Недостатки курса:

Изучение большого объема информации за месяц требует высокой концентрации и мотивации.

Программа обучения:

Внимательный взгляд на науку о питании.

Принципы коррекции рациона.

Опрос клиента, диагностика качества питания.

Ознакомиться с полной программой курса

5. Практическая нутрициология | АНО «НИИДПО»

Практикующий нутрициолог создал обучающий курс для людей, желающих сформировать клиентскую базу и консультировать людей в вопросах правильного питания. Профильные нутрициологи и врачи, прошедшие базовую профессиональную переподготовку смогут углубить знания по науке о питании, а также улучшить навыки работы с клиентами. Специалисты смежных направлений получат базовую информацию о нутрициологии, смогут применять правильное питание для себя и клиентов.

Студенты научатся грамотно коммуницировать с людьми, выявлять достижимые цели, составлять индивидуальное сбалансированное меню, выбирать для них оптимальный вид дополнительной активности. Также на уроках и вебинарах можно узнать, как контролировать и фиксировать поэтапную достижимость целей, работать со сменой пищевых привычек. А знание новых технологий производства пищевых продуктов позволит предоставлять дополнительные консультации.

Фото: © скриншот niidpo.ru

Стоимость : 26 500

: 26 500 Длительность : 11,5 недели

: 11,5 недели Формат обучения : дистанционно

: дистанционно Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке

Преимущества курса:

изучение 5 дисциплин в программе;

уроки в текстовом формате и видеоролики с подачей материала экспертами;

возможность посещения вебинаров в онлайне

решение тестов по каждой теме;

работа с реальными клиентскими кейсами, практические упражнения;

коммуникация со специалистами, возможность задавать им вопросы;

дополнительная полезная информация, доступ к архивным вебинарам;

бессрочный доступ к пройденным лекциям.

Недостатки курса:

К поступлению допускаются только люди с высшим или средним профессиональным образованием.

Программа обучения:

Пищеварительная система: анатомия и физиология.

Базовые моменты диетологии и нутрициологии.

Пищевые технологии.

Пищевые привычки с ракурса психологии.

Организационно-методические аспекты работы нутрициолога.

Завершающая аттестация.

Ознакомиться с полной программой курса

6. Спортивная диетология и нутрициология | НАДПО

Эксперты со значительным стажем научной, практической и педагогической работы на насыщенном информацией курсе дадут знания по основам нутрициологии, углубятся в темы анатомии и физиологии. Также в программе будут рассмотрены теории сбалансированного и адекватного питания, технологии производства продуктов и другие темы.

После обучения студенты смогут оценивать и корректировать меню для спортсменов, которые работают с разными типами тренировок. Пригодится умение оценивать их текущий уровень физической нагрузки и рассчитывать необходимый объем полезных веществ. Также будет полезным навык составления рациона индивидуально, с учетом потребностей организма и привычек конкретного человека. Получение квалификации специалиста по нутрициологии спортивного направления поможет активнее развивать карьеру, вызывать больше доверия у клиентов.

Фото: © скриншот nadpo.ru

Стоимость : 38 900

: 38 900 Длительность : 6 месяцев

: 6 месяцев Формат обучения : заочная с применением ДОТ

: заочная с применением ДОТ Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке

Преимущества курса:

сжатая программа, затрагивающая общепрофессиональные и специальные дисциплины;

изучение нюансов специализации;

лекции в текстовом и аудио формате;

неограниченный доступ к пополняющейся библиотеке вебинаров;

практические задания и тестирование;

проработка типичных ситуаций в работе;

помощь карьерного наставника;

рекомендации по монетизации знаний;

учебные материалы удобно скачивать и распечатывать при необходимости.

Недостатки курса:

Необходима готовность к длительному интенсивному обучению.

Программа обучения:

Анатомия, физиология пищеварения. Основы нутрициологии.

Эндокринология, спортивная диетология, биохимия.

Теории сбалансированного и адекватного питания.

Регуляция потребления пищи, логика здорового питания.

Главные пищевые вещества. Значение нутриентов и витаминов.

Физиологические потребности организма в энергии, пище.

ИМТ, антропометрия.

Лишний вес, его причины и последствия.

Гормоны.

Оценка и изменение рациона, приготовление диетической пищи.

Питание в спорте и фитнесе, учет целей тренировок.

Вода в рационе и тренировках.

БАДы, гейнеры, протеины.

Работа с отравлениями, профилактические меры.

7. Доказательная нутрициология | Психодемия

Научным руководителем курса выступает сертифицированный UNICEF-специалист, а преподают на курсе практикующие нутрициологи, диетолог и клинический психолог. Программа предназначена для тех, кто хочет освоить новую профессию, прокачать знания по нутрициологии, или углубиться в тему правильного питания для себя, выстроить хороший рацион для семьи. Также информация будет полезной для людей с медицинским образованием, желающим пройти переподготовку или специалистам бьюти-индустрии, которые хотят расширить спектр услуг, решать задачи клиента более комплексно.

Лекции, вебинары и дополнительные материалы содержат структурированную информацию о доказательной нутрициологии. Преподаватели также расскажут о пищевом поведении с ракурса психологии, тонкостях подбора персонализированного меню. Полученные знания и рекомендации по формированию бренда позволят за сравнительно короткий срок построить успешную карьеру в сфере health-коучинга.

Фото: © скриншот psychodemia.ru

Стоимость : от 42 022

: от 42 022 Длительность : от 7 месяцев

: от 7 месяцев Формат обучения : онлайн

: онлайн Сертификат: сертификат слушателя или диплом о переподготовке

Преимущества курса:

от 29 лекций в записи и полезные материалы для изучения;

дневник питания, персональная тетрадь и другие инструменты;

общение в чате с однокурсниками;

дополнительные лекции, практические занятия на расширенных тарифах;

возможность выбирать программы разной длительности с учетом тарифа;

обратная связь от экспертов, различные бонусы;

рекомендации по построению карьеры, развитию бренда;

доступ к мастер-майндам и различным мероприятиям для выпускников.

Недостатки курса:

Без высшего образования доступен только минимальный тариф.

Программа обучения:

Введение в науку о питании.

Состав рациона, анатомия и физиология.

Обработка и приготовление продуктов.

Специфика взаимодействия с клиентом.

Составления рациона под любой бюджет, приготовление пищи дома без рутины.

Helth-коучинг как часть профессии нутрициолога.

Пищевое поведение.

Подбор рациона с учетом образа жизни и состояния здоровья.

Специфика детского питания.

Развитие бренда, привлечение клиентов и пищевые технологии — дополнительные темы.

Ознакомиться с полной программой курса

Специалисты по питанию, опытные нутрициологи, физиологи, психологи и представители других смежных профессий на курсе расскажут о ведении здорового образа жизни без напряжения и в удовольствие. Полученные знания позволят выстроить режим питания, найти баланс между активностью и отдыхом. Желающие привести себя в форму поймут, как прийти к цели без жестких ограничений, негативно влияющих на здоровье диет и нервных перегрузок. Также на курсе можно узнать об изменениях потребностей организма в разном возрасте, чтобы составлять полезное меню для близких.

Студенты научатся использовать дневник питания и шкалу голода, чтобы корректно оценивать потребности организма. Трекер привычек в сочетании с проработкой стресса дадут возможность откорректировать пищевое поведение. Преподаватели развеют много негативных легенд, связанные с едой страхи и ограничения перестанут влиять на качество жизни.

Фото: © скриншот netology.ru

Стоимость : 18 200

: 18 200 Длительность : 2 месяца

: 2 месяца Формат обучения : видеолекции, воркшоп, тесты, задания

: видеолекции, воркшоп, тесты, задания Сертификат: свидетельство о прохождении обучения

Преимущества курса:

16 часов теории и 48 часов практических упражнений;

просмотр видеолекций длительностью до 20 минут в личном кабинете;

закрепление пройденного материала при тестировании;

задания с автоматическими ответами и проверкой экспертов;

сопровождение ментора, вебинар с экспертом;

возможность обучаться без специальных знаний;

предварительная консультация в Telegram или по телефону;

развеивание мифов о нутрициологии.

Недостатки курса:

Отсутствие четкого графика по прохождению уроков требует самодисциплины.

Программа обучения:

Анатомия пищеварительной системы.

Питательные вещества.

Сбалансированное питание.

Коррекция рациона.

Баланс между сном, спортом и стрессом. Их связь с питанием.

Формирование рациона для себя как итоговый проект.

Ознакомиться с полной программой курса

Лидеры в натуропатии, психологии биологии и других смежных нишах рассказывают о разных типах нутрициологии на масштабном курсе, организованном в рамках международной программы профессиональной переподготовки. Программа предназначена для людей, желающих стать квалифицированным нутрициологом и обрести творческую профессию, позволяющую приносить пользу в социуме. Также она будет интересна для начинающих health-коучей, специалистов в сферах бьюти, финтеса и wellness-индустрии.

Студенты научатся оценивать состояние организма клиента в целом и его нутритивный статус. Также с полученными навыками можно будет уверенно проектировать меню, подбирать нутрицевтики для профилактических целей. Еще будут даны фундаментальные знания по аспектам гормонального здоровья, менеджменту стресса, специфике сопровождения беременности и детства. Еще предстоит изучить темы работы с лишним весом или его недостатком, низким уровнем энергии, хроническими заболеваниями, расстройствами сна и много иных вопросов, касающихся здоровья и питания человека.

Фото: © скриншот ifidn.ru

Стоимость : от 18 000 /мес.

: от 18 000 /мес. Длительность : 16 модулей (месяцев)

: 16 модулей (месяцев) Формат обучения : очно в Москве и региональных центрах, онлайн

: очно в Москве и региональных центрах, онлайн Сертификат: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат

Преимущества курса:

лекции онлайн или очно, программа из 16 тематических модулей;

можно комбинировать форматы обучения;

интенсивы с разбором задач и сценариев, доступ к библиотеке студента;

коучинг, практики по нутрициологии и диетологии;

изучение кейсов реальных пациентов;

возможность работы над кейсом своего клиента,

общение с экспертами на семинарах и дополнительные лекции;

поддержка тьюторов, помощь в освоении материала;

выстраивание карьерной траектории обучения.

Недостатки курса:

долгий период обучения;

необходимость корректировать свой график под расписание лекций и практик.

Программа обучения:

Сбор анамнеза клиента, составление его портрета.

Принципы восстановления дисбаланса.

Макронутриенты в питании.

Иммунодиетология. Восстановление ЖКТ.

Витамины, микроэлементы, условно-эссенциальные нутриенты.

Инструменты диагностики для нутрициолога.

Системные воспаления, кардиометаболический синдром.

Стресс-менеджмент. Нарушения сна.

Работа с беременными и детьми.

Инфекции, нарушения гормональной и костно-мышечной систем.

Спорт и красота.

Эмоциональное состояние. Анемия. Онкология.

Ознакомиться с полной программой курса

10. Детская нутрициология | Академия EDPRO

Дипломированный семейный и детский нутрициолог составил онлайн-курс для родителей и людей, чья работа тесно связана с детьми. На лекциях студенты узнают, как растить здорового и умного ребенка, прививать ему правильные пищевые привычки. Информация также будет полезна для нутрициологов, которые хотят расширить сегмент практики и работать с маленькими клиентами. Педиатры, гастроэнтерологи, эндокринологи и другие специалисты также преподают на курсе, чтобы дать учащимся наиболее полную картину о состоянии организма ребенка и важности правильного питания.

После обучения можно не только составить рацион с учетом привычек и вкусов ребенка, но и раскрыть его потенциал, заложить качественный фундамент здоровья. Также студенты обретут навыки раннего распознавания болезненных состояний, выявления и корректировки дефицитов. Родителям станет проще коммуницировать с врачами, поскольку они научатся разбираться в анализах, будут понимать, о чем свидетельствуют различные показатели.

Фото: © скриншот lp-edpro.ru

Стоимость : от 34 900

: от 34 900 Длительность : 2,5 месяца

: 2,5 месяца Формат обучения : онлайн + практические и индивидуальные встречи

: онлайн + практические и индивидуальные встречи Сертификат: есть

Преимущества курса:

просмотр материалов в формате видеолекций;

практические задания, разборы кейсов;

возможность продлить доступ к курсу, если не устраивают дедлайны;

общение с кураторами, спикерами и координаторами;

коммуникация в чате с единомышленниками;

несколько тарифных планов с разными возможностями;

доступ к лекциям после завершения обучения;

опросники, протоколы питания, рецепты и другие дополнительные материалы.

Недостатки курса:

Индивидуальные встречи и чат с автором программы доступны только на максимальном тарифе.

Программа обучения:

Особенности организма ребенка.

Особенности питания с учетом возрастных аспектов.

Методы оценки состояния здоровья.

Распространенные дефициты, способы их коррекции.

Выявление основных проблем в состояниях детей.

Бонусный модуль о безопасной кухне

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Еще 4 курса по нутрициологии

Предлагаем еще несколько онлайн-курсов по нутрициологии, обучающих логике эффективных сочетаний питания, спорта и фитнеса.

Профессия Нутрициолог от МИПО — семимесячный курс профессиональной переподготовки, позволяющий изучить науку о питании, оптимизировать личный рацион, консультировать людей удаленно или предоставлять очные услуги клиентам фитнес-клубов, салонов красоты.

— семимесячный курс профессиональной переподготовки, позволяющий изучить науку о питании, оптимизировать личный рацион, консультировать людей удаленно или предоставлять очные услуги клиентам фитнес-клубов, салонов красоты. Фитнес-нутрициолог по жиросжиганию от МИИН (Институт нутрициологии) — трехмесячная обучающая программа, позволяющая повысить квалификацию нутрициолога и расширить сегмент клиентов благодаря приобретенному умению грамотно сопоставлять фитнес и науку о питании.

(Институт нутрициологии) — трехмесячная обучающая программа, позволяющая повысить квалификацию нутрициолога и расширить сегмент клиентов благодаря приобретенному умению грамотно сопоставлять фитнес и науку о питании. Старт в профессии: Нутрициолог и Health-коуч от UOM — четырехнедельный курс, в ходе которого можно освоить базовые инструменты работы в направлениях нутрициология, health-коучинга и психологии; студент будет рассматривать себя как клиента, составит план изменений.

— четырехнедельный курс, в ходе которого можно освоить базовые инструменты работы в направлениях нутрициология, health-коучинга и психологии; студент будет рассматривать себя как клиента, составит план изменений. Спортивная нутрициология. Как питаются спортсмены? от UOM — запись онлайн-практикума, в котором подробно рассматриваются потребности в питании и полезных веществах для людей при разных масштабах тренировок и уровнях физической активности.

Бесплатные курсы по нутрициологии

Наука нутрициология требует длительного и обширного изучения, но начать можно и с обзорной информации, предложенной в бесплатных онлайн-курсах. Это оптимальный вариант, если есть сомнения относительно желания углубляться в тему. Материалы о здоровом питании в любом случае будут полезны, а краткие программы обучения помогут понять, стоит ли делать ставку на профессию нутрициолога. Приобретенных знаний может быть недостаточно для дальнейшей работы с клиентами, но с этим фундаментом будет легче проходить уроки платных программ.

1. Как стать специалистом по нутрициологии — Академия EDPRO

На открытом онлайн-уроке можно узнать о том, с какой стороны подходить к улучшению своего здоровья и внешнего вида. Отдельное внимание уделяется устранению распространенных проблем с самочувствием. Также спикер расскажет об этапах построения карьеры дипломированного нутрициолога, алгоритмах уверенного старта в профессии.

Основные характеристики курса:

открытый урок от превентивного нутрициолога и ЗОЖ-блогера;

рассмотрение аспектов сниженного иммунитета, дефицита витамина D, интоксикации;

возможность составления сбалансированного рациона для всей семьи;

рекомендации по развитию карьеры для будущих нутрициологов.

Запись бесплатного урока о том, с чего начинать погружение в профессию нутрициолога. Спикер-нутрициолог рассматривает методики обучения, подтверждения квалификации, старта и развития карьеры; также обсуждаются особенности профессионального направления, его перспективы. Информация будет полезна для людей, интересующихся здоровым питанием и желающих превратить увлечение в доходное дело.

Основные характеристики курса:

бесплатное часовое занятие от эксперта-нутрициолога;

установление различий между нутрициологами и диетологами;

рекомендации по улучшению личного стиля питания без лишних усилий;

изучение специфики работы с клиентами в сфере правильного питания.

3. Сам себе нутрициолог — МИИН (Институт нутрициологии)

Бесплатный видеокурс для тех, кто хочет разобраться в теме нутрициологии и улучшить качество жизни. Он подойдет людям, желающим избавиться от лишнего веса, усталости, кожных заболеваний. Нутрициолог с международным образованием подскажет, как воспринимать и слышать свой организм, а также изменить рацион, чтобы питание приносило удовольствие и пользу.

Основные характеристики курса:

видеоролики, рассчитанные на 4 недели освоения информации;

полезные рекомендации и практические задания;

рассмотрение аспектов физиологии, маркеров здоровья, фудхакинга и нутрихакинга;

возможность записаться на платные личные консультации с экспертами.

4. Введение в основы нутрициологии — Stepik

Онлайн-курс по нутрициологии состоит из текстовых теоретических материалов и практических заданий. Программа создана для тех, кто хочет узнать о базовых моментах науки о питании, а также современных исследованиях по этому направлению. По завершению курса студенты научатся продуманно составлять рацион для себя и близких на каждый день

Основные характеристики курса:

теория и практика в семи небольших уроках;

тесты с автоматической проверкой ответов;

полезная информация о рациональном питании, строении ЖКТ, микро- и макроэлементах;

возможность научиться осознанно питаться, корректировать привычки.

5. Профессия интегративный нутрициолог — Talentsy

Интересный онлайн-курс для тех, кто хочет научиться восстанавливать и поддерживать здоровье путем изменения рациона и образа жизни. На уроках можно узнать, как усовершенствовать фигуру, обрести энергию и замедлить процесс старения. Также курс поможет прекратить систематическое выгорание и сменить профессию, чтобы работать удаленно, помогать клиентам изменять жизнь к лучшему.

Основные характеристики курса:

5 видеоуроков о правильном питании и профессии нутрициолога;

возможность задавать вопросы эксперту, получить обратную связь;

бонусы и подарки для слушателей курса;

алгоритм выхода на высокий доход и построения привлекательного образа специалиста.

Заключение

Знания о нутрициологии актуальны для всех, кто заботится о своем организме и образе жизни. Приступить к изучению этой науки можно и в режиме онлайн, бесплатные программы предлагают базовую обзорную информацию, а на платных онлайн-курсах по нутрициологии можно освоить полноценную профессию, получить диплом о переквалификации, сразу приступить к работе с клиентами.

Некоторые программы актуальны только для людей, получивших высшее образование, другие подходят всем желающим. Обширная наука о питании имеет много подразделов и может требовать длительного обучения, важно заранее определиться, сколько времени готовы регулярно выделять на прохождение курса и каких целей хотите достичь.