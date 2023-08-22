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Водители электросамокатов вызвали страх у россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство россиян испытывают страх перед движущимися электросамокатами из-за того, что они нарушают правил дорожного движения и едут на высокой скорости, следует из опроса BestDoctor и А2 Research.

Три четверти (72%) опрошенных испытывают страх из-за электросамокатов, и только 17% респондентов не беспокоятся о присутствии этих транспортных средств на улицах города, приводят РИА Новости результаты исследования.

Основные поводы для беспокойства — несоблюдение водителями электросамокатов правил дорожного движения (29%) и высокая скорость (22%) транспортных средств. Также опрошенных часто волнует, что водители электросамокатов могут находиться в нетрезвом состоянии (20%).

Треть россиян (31%) поддерживают инициативу о введении обязательной страховки для владельцев электросамокатов. Это побудит их лучше соблюдать правила ПДД.

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