Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн

Секретные техники позволят влюбить в себя мужчину даже на расстоянии — в переписке. Как играть словами и какие вопросы задавать, чтобы всецело занять мысли собеседника, рассказал психолог-сексолог Дмитрий Гухман.

Чтобы заинтересовать мужчину, занять его мысли и фантазии, нужно следовать ряду правил. А когда «игра» в переписке наберет силу, то можно перенести общение из переписки в реальную жизнь и построить настоящие отношения, считает Гухман.

Правило 1. Нежные комплименты

Комплименты — сильнейший психологический триггер для мужчины. Женщина, которая может ловко подчеркнуть в мужчине его плюсы, всегда притягивает.

Но комплименты нужно делать правильно. Правильно — это искренне и естественно. Они должны быть уместными и звучать правдиво.

Примеры:

«Ты потрясающе выглядишь на фото». Когда женщина подчеркивает красоту, презентабельность, стиль мужчины на фото (поскольку речь идет о переписке), то собеседник становится увереннее в себе, его это мотивирует на дальнейшее общение.

«Твоя улыбка меня радует, приводит в восторг». Подчеркивая мужскую позитивность, женщина внушает избраннику, что он радостный. У мужчины вырабатываются новые нейронные связи, именно с этой женщиной он начинает улыбаться на бессознательном уровне.

«Ты обладаешь притягательной энергией». Мужчины стремятся к женщинам, чтобы познать энергии, магию. Если женщина отмечает особую энергию мужчины, значит она сама особенная, его это начинает притягивать.

«Ты очень страстный мужчина, ты меня вдохновляешь». Каждый мужчина внутри спасатель, он хочет вдохновлять. Когда женщина подчеркивает это, он чувствует себя незаменимым.

«Ты уникальный мужчина». Все хотят быть уникальными. Мужчина, получивший такой комплимент, почувствует, что с ним тоже уникальная женщина, которая способна это в нем заметить.

Правило 2. Игра слов

Чтобы обольстить мужчину в переписке, можно использовать игру слов, шутливые намеки, смешивать образы, намекать на что-то. Но делать это нужно в состоянии уверенности в себе и своей сексуальности.

«Мужчины чувствуют состояние женщины. И если внутри нет проявленной сексуальности, сколько бы вы не пытались впечатлить, это чувствуется и идет разоблачение, как только вы встречаетесь», — предостерегает Гухман.

Примеры:

«Слышала, что у тебя есть тайные таланты. Расскажи об одном из них». После такого сообщения мужчина поймет, что вы затеяли игру и поделится чем-то сокровенным. В таком предложении могут быть заложены нотки сексуальной беседы.

«Твои слова очень вкусные, мне нравится, как ты сладко пишешь». Здесь тоже речь про сексуальную энергию. Слова «вкусно» и «сладко» пробуждают у мужчин сексуальные фантазии.

«Твоя способность играть словами заставляет мое сердце танцевать. Я бы с тобой потанцевала, как ты на это смотришь?». В данном сообщении мужчина должен считать, что женщина, отправившая такое сообщение, любит секс. В нем возникет взаимное сексуальное влечение.

«Каждым сообщением ты рисуешь живописные картинки в моей голове». Подобное сообщение заставит мужчину задуматься, о каких живописных картинках идет речь, у него включится образное мышление, он будет сильнее погружаться в контакт с женщиной.

Правило 3. Правильные вопросы

Если женщина не умеет задавать вопросы, то она не сможет управлять отношениями в переписке, считает психолог.

У мужчины важно спрашивать его мнение, особенно в тех вопросах, в которых он себя чувствует, как рыба в воде. Когда он делится своим мнением, то чувствует себя умным и интересным. Так и вы получите много интересной информации, и польстите его самооценке.

Если женщина ничего не спрашивает, то мужчины часто снижают интенсивность переписки, им кажется, что избранница не заинтересована в общении. Он боится быть отвергнутым и гасит влечение, чтобы не пострадала его самооценка.

Задавая вопросы, женщина дает понять мужчине: ты движешься в правильном направлении, проявляй инициативу, все будет хорошо.

Примеры:

«Какие места ты любишь посещать?» Через этот вопрос приходит дополнительная информация, куда можно с мужчиной сходить, что он любит, схожи ли ваши интересы.

«Если бы ты мог сейчас полететь на отдых, куда бы ты полетел?» У этого вопроса двойное дно. Во-первых, женщина через ответ сможет оценить финансовые способности собеседника. Во-вторых, вы сможете вместе пофантазировать на тему отдыха, рисуя живописные картинки. В этот момент мужчина будет проживать приятные эмоции, что станет определенным психологическим якорем.

«Что ты чувствуешь, когда занимаешься своим хобби?» Этот вопрос подразумевает, что женщина уже знает об увлечениях собеседника. Отвечая на вопрос о хобби, мужчина начинает больше открываться.

«Кем ты видишь себя через год?» Этот вопрос стоит задавать, когда вы уже общаетесь с мужчиной, и уверены, что у него нет проблем в работе и самореализации. Если мужчина уверенно рассказывает о своем будущем, то женщина может быть спокойна – она в надежных руках.

Правило 4. Поддразнивание

В определенный момент онлайн-общения женщина может переходить к сексуализации своего образа, провоцируя мужчину двусмысленными фразами. «Соблазняющая женщина становится сильнейшим магнитом для мужчины», — убежден Гухман.

Чтобы правильно соблазнять мужчину, нужно понимать его основные триггеры, сексуальные фантазии. Но есть общие «кнопочки», которые включат либидо любого мужчины.

Примеры:

«Ты знаешь, как меня смешить. Хочу посмотреть, сможешь ли ты также лично». Когда женщина сама намекает на личную встречу, у мужчины уже возникают образы. А если в приглашении звучит вызов — это еще сильнее цепляет его.

«Твои прикосновения разжигают во мне огонь страсти. Я хочу поделиться этим огнем с тобою на следующей встрече». Такое сообщение намекает, что следующая встреча будет огненная. Но будет ли на этой встрече секс, решает сама женщина, отметил психолог.

«Ты заставляешь меня забыть обо всем». Это сообщение триггерит на сексуальном уровне, потому что во время оргазма, во время секса, мы действительно забываем обо всем, пояснил Гухман.

Правило 5. Инициатива

Женщины имеют два мнения по поводу проявления инициативы. Одни считают, что инициативу проявлять нельзя, нельзя навязываться, потому что это испортит отношения. Другие женщины первыми пишут, звонят, настаивают на встрече.

«Здесь нужна золотая середина. Если женщина проявляет инициативу, она может быть очень хорошей приправой в отношениях, просто ее не нужно все время проявлять. Если вы решили ее проявить, тогда сделайте это осознанно», — сказал Гухман.

Примеры:

«Мне так нравится общение с тобой, давай его продолжим за ужином в ресторане». Таким предложением женщина показывает свою заинтересованность и при этом не скрывает своих потребностей: ей хочется романтики и комфорта.

«У меня завалялись два билетика на концерт, можем сходить с тобой вместе». Такая инициатива, где женщина становится «спонсором мероприятия», должна быть разовой. Следующий шаг обязательно должен быть за мужчиной. Если ответного шага нет, то лучше попрощаться с таким человеком.