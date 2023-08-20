«Луна-25» потерпела крушение

Связь с автоматической станцией «Луна-25» прервалась, аппарат, скорее всего, столкнулся со спутником Земли, сообщил «Роскосмос».

По данным «Роскосмоса», связь с «Луной-25» прервалась 19 августа около 14:57 мск.

«Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали», — говорится в сообщении.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Вопросами выяснения причин потери «Луны» займется специально формируемая межведомственная комиссия.

«Луна-25» — это первая почти за полвека экспедиция к спутнику Земли для России. «Роскосмос» в субботу сообщал, что на борту произошла нештатная ситуация.