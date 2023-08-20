НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Полковник из США заявил о пропаже оружия для Украины

Источник:
Sibnet.ru
498 5

Поставляемое Украине оружие из США просто пропало, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и большая его часть исчезает, вполне вероятно, на черном рынке, а денежные средства так и не попадают туда, куда им положено поступать!» — возмутился Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Он призвал американцев обратить внимание и разобраться в ситуации с отправкой оружия и денег Украине.

Госдеп США объявил 14 августа о выделении новой военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны, в том числе для комплексов Patriot.

Тема: Военная операция на Украине
Украина получит 42 истребителя F-16
Американский разведчик назвал поставляемую Украине технику мусором
Мирные планы Запада не устроят ни Россию, ни Украину
Киев признал ущербность своих самолетов перед российскими
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Виторган саркастически высказался о России
Empress взломала новую игру
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Обсуждение (5)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Шойгу заявил об исчерпании военных ресурсов Украины
43
НАТО пообещало Украине поддержку «до победы»
36
Киев бросил в бой последнее крупное подразделение
30
Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»
27
ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении