Полковник из США заявил о пропаже оружия для Украины

Поставляемое Украине оружие из США просто пропало, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и большая его часть исчезает, вполне вероятно, на черном рынке, а денежные средства так и не попадают туда, куда им положено поступать!» — возмутился Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Он призвал американцев обратить внимание и разобраться в ситуации с отправкой оружия и денег Украине.

Госдеп США объявил 14 августа о выделении новой военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В рамках этой помощи Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны, в том числе для комплексов Patriot.