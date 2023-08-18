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ST и Люся Чеботина бесплатно споют для болельщиков «Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Рэпер ST, певица Люся Чеботина и музыкант LYRIQ (Кирилл Гуд) выступят на Дне болельщика ХК «Сибирь» в Новосибирске в субботу, 19 августа.

День болельщика «Сибири» пройдет с 14 часов на площади у «Сибирь-Арены». До 17.30 гостей праздника ждет развлекательная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов.

С 17.30 до 18.30 пройдет презентация команды, которую проведут звездные ведущие, имена которых пока не раскрыты.

В 18.30 стартует концерт артистов LYRIQ, ST и Люси Чеботиной. В перерывах между выступлениями ведущие разыграют подарки, в том числе абонементы на матчи «Сибири».

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Сибирь #Новосибирск #Шоу-бизнес #Хоккей
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