Empress взломала новую игру

Российская взломщица Empress успешно обошла антипиратскую защиту Denuvo в игре Judgment, об этом девушка сообщила в своем телеграм-канале. Взломанная версия игры уже появилась на торрент-трекерах.

Judgment изначально вышла в 2018 году эксклюзивно на PlayStation 4, затем ее портировали на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Google Stadia. В сентябре 2022 года вышла версия игры для персональных компьютеров, ее снабдили защитой Denuvo v.17.

Judgment — экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, который пытается раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами.

До этого последней взломанной Empress игрой была Dead Island 2. Она появилась на торрентах в середине июля — спустя три месяца после релиза.