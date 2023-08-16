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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Empress взломала новую игру

Источник:
Sibnet.ru
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Российская взломщица Empress успешно обошла антипиратскую защиту Denuvo в игре Judgment, об этом девушка сообщила в своем телеграм-канале. Взломанная версия игры уже появилась на торрент-трекерах.

Judgment изначально вышла в 2018 году эксклюзивно на PlayStation 4, затем ее портировали на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Google Stadia. В сентябре 2022 года вышла версия игры для персональных компьютеров, ее снабдили защитой Denuvo v.17.

Judgment — экшен от создателей популярной серии игр Yakuza. В игре рассказывается история опального адвоката Такаюки Ягами, который пытается раскрыть серию жутких убийств, попутно разбираясь с прочими проблемами.

До этого последней взломанной Empress игрой была Dead Island 2. Она появилась на торрентах в середине июля — спустя три месяца после релиза.

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Игры #Экшены
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