Нормы гемоглобина, или Как распознать анемию

Частая усталость, одышка, головная боль могут оказаться симптомами анемии — довольно опасного заболевания, в результате которого страдают все органы и системы организма человека. Как обнаружить и вылечить анемию на ранних стадиях?

Анемия — это снижение способности крови переносить кислород из-за низкого гемоглобина (богатого железом белка). Если это не тяжелое генетическое нарушение, дефицит гемоглобина, как правило, возникает из-за дефицита железа.

Организм может адаптироваться к состоянию анемии и некоторое время работать, не подавая признаков болезни. Поэтому имеет смысл периодически делать медицинский чек-ап, в том числе анализ крови.

Нормальный уровень гемоглобина зависит от возраста и пола. Концентрация гемоглобина измеряется в граммах на литр крови (г/л) или в граммах на декалитр (г/дл).

Причины снижения гемоглобина

Снижение уровня гемоглобина может быть связано с определенными факторами — потерей крови, в том числе активным донорством, беременностью, злоупотреблением алкоголем и скудным рационом питания.

Более серьезными причинами могут быть:

— Иммунные, воспалительные заболевания, при которых снижается выработка красных кровяных телец (это онкология, ВИЧ, ревматоидный артрит и др.).

— Проблемы желудочно-кишечного тракта, при которых не всасываются питательные вещества (язвы, гастриты, болезнь Крона, целиакия и др.).

— Заболевания костного мозга, при которых в костном мозге нарушается выработка эритроцитов (лейкемия, миелофиброз, лимфома, множественная миелома, миелодиспластический синдром и др.).

— Хронические заболевания почек, при которых нарушается синтез гормона, сигнализирующего костному мозгу о необходимости производства новых красных кровяных телец.

— Увеличенная селезенка (спленомегалия): селезенка фильтрует эритроциты, когда они перемещаются по телу, захватывает и разрушает поврежденные или умирающие эритроциты.

— Химиотерапия: может повлиять на клетки костного мозга, уменьшая количество вырабатываемых им эритроцитов.

Народный рецепт рекомендует воткнуть в яблоко (лучше зеленое) гвозди, оставить на сутки, чтобы появилось побольше ржавчины. Затем гвозди вытащить, яблоко съесть. Медики эффективность такого способа восполнения железа отрицают. Тем более, что из растительной пищи его всасываемость в принципе низкая.

Лечение и питание при сниженном гемоглобине

Для профилактики развития анемии необходимо сбалансировать питание и есть больше продуктов, богатых железом. Особенно внимательно следить за этим должны доноры крови, беременные и кормящие мамы.

Больше всего железа содержится мясных продуктах: баранина, крольчатина, индейка, субпродукты (печень, почки). Это гемовое железо животного происхождения.

Растительные продукты содержат много негемового железа, например: капуста, шпинат, свекла, пшеничные отруби, грибы, курага, чернослив, яблоки. Но «животное» железо усваивается лучше — до 25-30% от общего количества в продукте, в то время как растительного — около 2-8%.

«Если у вас низкий уровень гемоглобина, лучше ограничить потребление продуктов, содержащих полифенолы, дубильные вещества, фитаты, щавелевую кислоту, такие как чай, кофе, какао, соевые продукты и отруби. Они препятствуют усвоению железа», — сказала Роскачеству заведующая терапевтическим отделением «Института здоровья» Вера Афанасьева.

Следует быть осторожнее с продуктами, богатыми кальцием, и добавками с кальцием – они тоже затрудняют усвояемость железа.

Однако одним правильным питанием с анемией, если она уже возникла, не справиться. Даже если есть одни «железные» продукты. Необходимо искать и устранять причину возникновения анемии.

«Если существуют какие-либо патологии в кишечнике, мешающие всасыванию элемента, например гастрит, то нужно их сначала вылечить», — привел пример врач НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Виктор Овчинников.

А самолечение может быть опасным, так как железосодержащие препараты имеют побочные эффекты и должны подбираться врачом исходя из специфичности нарушений в организме, подчеркнул врач в интервью «Науке в Сибири».