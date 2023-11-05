Нормы гемоглобина, или Как распознать анемию

Частая усталость, одышка, головная боль могут оказаться симптомами анемии — довольно опасного заболевания, в результате которого страдают все органы и системы организма человека. Как обнаружить и вылечить анемию на ранних стадиях?
Анемия — это снижение способности крови переносить кислород из-за низкого гемоглобина (богатого железом белка). Если это не тяжелое генетическое нарушение, дефицит гемоглобина, как правило, возникает из-за дефицита железа.
Организм может адаптироваться к состоянию анемии и некоторое время работать, не подавая признаков болезни. Поэтому имеет смысл периодически делать медицинский чек-ап, в том числе анализ крови.
Нормальный уровень гемоглобина зависит от возраста и пола. Концентрация гемоглобина измеряется в граммах на литр крови (г/л) или в граммах на декалитр (г/дл).
Причины снижения гемоглобина
Снижение уровня гемоглобина может быть связано с определенными факторами — потерей крови, в том числе активным донорством, беременностью, злоупотреблением алкоголем и скудным рационом питания.
Более серьезными причинами могут быть:
— Иммунные, воспалительные заболевания, при которых снижается выработка красных кровяных телец (это онкология, ВИЧ,
ревматоидный артрит и др.).
— Проблемы желудочно-кишечного тракта, при которых не всасываются питательные вещества (язвы, гастриты, болезнь Крона, целиакия и др.).
— Заболевания костного мозга, при которых в костном мозге нарушается выработка эритроцитов (лейкемия, миелофиброз, лимфома, множественная миелома, миелодиспластический синдром и др.).
— Хронические заболевания почек, при которых нарушается синтез гормона, сигнализирующего костному мозгу о необходимости производства новых красных кровяных телец.
— Увеличенная селезенка (спленомегалия): селезенка фильтрует эритроциты, когда они перемещаются по телу, захватывает и разрушает поврежденные или умирающие эритроциты.
— Химиотерапия: может повлиять на клетки костного мозга, уменьшая количество вырабатываемых им эритроцитов.
Лечение и питание при сниженном гемоглобине
Для профилактики развития анемии необходимо сбалансировать питание и есть больше продуктов, богатых железом. Особенно внимательно следить за этим должны доноры крови, беременные и кормящие мамы.
Больше всего железа содержится мясных продуктах: баранина, крольчатина, индейка, субпродукты (печень, почки). Это гемовое железо животного происхождения.
Растительные продукты содержат много негемового железа, например: капуста, шпинат, свекла, пшеничные отруби, грибы, курага, чернослив, яблоки. Но «животное» железо усваивается лучше — до 25-30% от общего количества в продукте, в то время как растительного — около 2-8%.
«Если у вас низкий уровень гемоглобина, лучше ограничить потребление продуктов, содержащих полифенолы, дубильные вещества, фитаты, щавелевую кислоту, такие как чай, кофе, какао, соевые продукты и отруби. Они препятствуют усвоению железа», — сказала Роскачеству заведующая терапевтическим отделением «Института здоровья» Вера Афанасьева.
Следует быть осторожнее с продуктами, богатыми кальцием, и добавками с кальцием – они тоже затрудняют усвояемость железа.
Однако одним правильным питанием с анемией, если она уже возникла, не справиться. Даже если есть одни «железные» продукты. Необходимо искать и устранять причину возникновения анемии.
«Если существуют какие-либо патологии в кишечнике, мешающие всасыванию элемента, например гастрит, то нужно их сначала вылечить», — привел пример врач НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Виктор Овчинников.
А самолечение может быть опасным, так как железосодержащие препараты имеют побочные эффекты и должны подбираться врачом исходя из специфичности нарушений в организме, подчеркнул врач в интервью «Науке в Сибири».