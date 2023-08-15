Резкий дефицит автослесарей возник в Новосибирской области

Спрос на автослесарей за год взлетел почти в два раза: на 91% вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает HeadHunter.

Профсфера «Автомобильный бизнес» по итогам июля оказалась самой дефицитной в Новосибирской области, здесь на одну вакансию приходится лишь 1,1 резюме, при норме 4-7,9 резюме на вакансию.

С ростом конкуренции за персонал увеличились зарплатные предложения. Так, в 2022 году диапазон зарплат для автомастеров составлял 57-114тысяч рублей, а уже в первом полугодии 2023 он зафиксирован на уровне 63-126тысячи рублей.

Несмотря на явный «рынок соискателя», большинство вакансий для автомастеров доступны сейчас в основном опытным кандидатам: 66% предложений о работе требуют опыта от 1 до 3 лет, 16% — 3- 6 лет, и только на 16% оставшихся вакансий могут претендовать новички в профессии.