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«Алтайские закрома» вложат миллиард в модернизацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Виктор Томенко

Агропромышленный холдинг «Алтайские закрома» вложит 1 миллиард рублей в модернизацию производства и построит вторую мельницу, сообщил губернатор края Виктор Томенко.

«Хлебопечение — сложное направление работы. С одной стороны — торговые сети и необходимость сохранить конечную цену приемлемой для людей, с другой стороны — растущая себестоимость продукции. При всех этих условиях в нашем крае продолжает развиваться производство хлеба», — написал он.

«Алтайские закрома» — одно из крупнейших и самых известных предприятий края в этой сфере. Производство здесь налажено от полей: холдинг сам производит около тысячи тонн муки в месяц, в планах строительство второй мельницы. Также в новый современный цех планируется вложить больше 1 миллиарда рублей.

Здесь производят хлеб, кондитерские изделия, крупу, растительное масло и другую продукцию. Используют преимущественно российское оборудование.

«В холдинге работают около 1300 человек, но квалифицированных кадров не хватает. Руководители предприятия говорят, что нужно наладить связь с вузами, прививать больше интереса к профессии. Обязательно будем этим заниматься: тут и работа вуза важна, и нужен четко сформулированный запрос от работодателей», — уточнил Томенко.

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Экономика #Промзона #Торговля #Алтайский край
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