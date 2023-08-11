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Уровень солнечной активности достиг максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Уровень солнечной активности летом 2023 года достиг максимальных значений за последние 20 лет, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Во время предыдущего солнечного максимума 2012-2014 годов индекс солнечной активности достигал 146, отмечается в сообщении. После этого активность двинулась на спад, к 2020 году она упала практически до нуля.

Новый солнечный цикл начался примерно в 2021 году — по прогнозам, он должен был быть слабее предыдущего. Однако среднее значение индекса солнечной активности в июне-июле этого года составило около 160.

Таких высоких значений не наблюдалось более 20 лет, отмечают ученые. При этом осенью ожидается новый всплеск активности Солнца — скорее всего, будут установлено новое рекордное значение индекса.

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