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Фокусник телепортировал добровольцев на улице. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Иллюзионист Антонио Диас, известный под сценическим псевдонимом El Mago Pop публично телепортировал четырех добровольцев в Нью-Йорке, видео фокуса появилось в соцсетях.

Маг поместил четырех участников в напоминающий аквариум стеклянный короб, размещенный на улице. Вокруг сооружения постоянно находились люди. Добровольцам надели повязки на глаза, приказав не шевелиться.

Затем Диас закрыл «аквариум» полотном. Через несколько секунд его помощница сдернула ткань — участники фокуса оказались в другой стеклянной коробке, которая стояла примерно в десяти метрах от первой. Телепортация вызвала восторг зрителей.

Антонио Диас — самый известный испанский иллюзионист, который начал показывать собственные шоу в 17 лет. Его главное представление — «Великая иллюзия», за три года ее посмотрели более 800 тысяч зрителей.

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Жизнь #Мистика #Видеоновости
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Топ комментариев

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!

nicollaich

У нас свобода слова. Они сегодня не хочут-с

scorpion2777

Способности может и есть, умственных нетути.