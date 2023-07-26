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Мишустин увидел туристический бум на Алтае и Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Байкал, остров Ольхон
Фото: © Олеся Чистякова

Внутренние направления, среди которых Алтай, Байкал, Кавказ, все больше интересуют российских туристов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитии туризму в Манжероке.

Премьер подчеркнул, что спрос на поездки по Кавказу, особенно в Дагестан, и отдых на Каспийском побережье. Это касается и двух Алтаев – в прошлом году Алтайский край вошел в десятку самых популярных направлений, турпоток в Горный Алтай превысил 2,5 миллиона человек.

Он добавил, что цены на отдых на Алтае, в частности, на курорте «Манжерок», где построен пятизвездочный отель, должны быть доступными для людей. Именно поэтому здесь предусмотрен отдых для граждан с разным уровнем дохода.

«Увеличивается поток на Байкал, причем во все сезоны. В Республике Бурятия это озеро ежегодно посещает более 1 млн человек. Со стороны Иркутской области – около 2 млн», – сказал Мишустин.

Премьер добавил, что путешественники традиционно едут и в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калининградскую область, в Приморье и на Камчатку.

«Надо и дальше работать над тем, чтобы отечественная туриндустрия развивалась. И люди могли комфортно и с интересом путешествовать по родной стране», – уточнил он.

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Экономика #Туризм #Алтайский край #Республика Алтай #Иркутск #Бурятия
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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....