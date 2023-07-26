Внутренние направления, среди которых Алтай, Байкал, Кавказ, все больше интересуют российских туристов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитии туризму в Манжероке.

Премьер подчеркнул, что спрос на поездки по Кавказу, особенно в Дагестан, и отдых на Каспийском побережье. Это касается и двух Алтаев – в прошлом году Алтайский край вошел в десятку самых популярных направлений, турпоток в Горный Алтай превысил 2,5 миллиона человек.

Он добавил, что цены на отдых на Алтае, в частности, на курорте «Манжерок», где построен пятизвездочный отель, должны быть доступными для людей. Именно поэтому здесь предусмотрен отдых для граждан с разным уровнем дохода.

«Увеличивается поток на Байкал, причем во все сезоны. В Республике Бурятия это озеро ежегодно посещает более 1 млн человек. Со стороны Иркутской области – около 2 млн», – сказал Мишустин.

Премьер добавил, что путешественники традиционно едут и в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калининградскую область, в Приморье и на Камчатку.

«Надо и дальше работать над тем, чтобы отечественная туриндустрия развивалась. И люди могли комфортно и с интересом путешествовать по родной стране», – уточнил он.