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Путин запретил смену пола

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий смену пола человека в России за исключением случаев, когда это необходимо для лечения врожденных аномалий у детей, сообщает официальный портал правовой информации.

Так, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Такие медицинские вмешательства допускаются по решению врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной Минздраву. Перечень медицинских организаций, форма и порядок выдачи их решений и медицинских заключений утверждаются правительством.

Изменить пол в документах можно будет только с предоставлением в ЗАГС соответствующего медицинского заключения, выданного врачебной комиссией подведомственной министерству здравоохранения организации.

Согласно закону, основанием для расторжения брака станет изменение записи акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов. Кроме этого, сменившие пол граждане не смогут быть усыновителями.

Положения закона не будут распространяться на лиц, которые уже прошли до дня вступления в силу закона хирургические процедуры, направленные на изменение половых признаков, уточняется в документе.

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Политика #Законы #Здоровье
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