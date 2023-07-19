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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина начала эвакуацию Харькова

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские власти начали вывозить из Харькова сотрудников и документацию, сообщил глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев.

Чиновник в эфире телеканала «Россия 24» предположил, что из Харькова вывозятся документы и допустил, что киевские власти уже давно эвакуируют сотрудников местных производственных предприятий.

В настоящее время российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В подконтрольных России 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.

Минобороны России ранее сообщило, что российские военные взяли под контроль станцию Молчаново в Харьковской области. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.

Тема: Военная операция на Украине
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