Украина начала эвакуацию Харькова

Украинские власти начали вывозить из Харькова сотрудников и документацию, сообщил глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев.

Чиновник в эфире телеканала «Россия 24» предположил, что из Харькова вывозятся документы и допустил, что киевские власти уже давно эвакуируют сотрудников местных производственных предприятий.

В настоящее время российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В подконтрольных России 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.

Минобороны России ранее сообщило, что российские военные взяли под контроль станцию Молчаново в Харьковской области. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.