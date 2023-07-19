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Чат-бот назвал самые сильные армии мира

Источник:
РИА Новости
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Китайский чат-бот ERNIE Bot назвал самые сильные армии мира — в их число попали американская, российская и китайская.

«Трудно сказать, какая армия самая сильная в мире, потому что на силу и преимущества каждой армии влияет множество факторов, в том числе размер страны, экономическая мощь, военные технологии, стратегия и тактика, качество личного состава», — признал бот.

ERNIE Bot отметил, что США имеют одну из самых мощных армий в мире, обладающую передовыми военными технологиями и огромной военной мощью. Чат-бот уточнил, что военный бюджет, количество вооружения и техники в армии США одни из самых высоких в мире.

«Российская армия — одна из крупнейших армий мира, обладающая большой военной мощью и стратегическими ресурсами. Армия РФ велика по масштабам, она обладает передовым вооружением и стратегическим ядерным оружием», — указал чат-бот.

По мнению ERNIE Bot, одной из крупнейших в мире также является Народно-освободительная армия Китая. «Армия Китая велика по масштабам и обладает передовыми военными технологиями и вооружением, таким как беспилотники, ракеты и авианосцы», — написал он.

В список сильнейших чат-бот также внес армию Индии, как одну из крупнейших в Южной Азии, армии Франции и Великобритании, которые являются одними из крупнейших в Европе, и японскую армию, которая обладает передовым вооружением и ядерным оружием.

ERNIE Bot подчеркнул, что вооруженные силы каждой страны имеют свои уникальные преимущества и недостатки. Их реальная сила заключается не только в численности, но также в комплексной мощи и боевом опыте.

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Оборона #Армия #Интернет
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