Какие женские качества возбуждают мужчин

Женщины тратят время на макияж и одежду, но идеальная внешность — не гарантия, что мужчина среагирует. Есть и другие изюминки, которые для сильного пола становятся маяками женской сексуальности. Эксперты назвали «приманки», о которых женщины часто даже не догадываются.

Мужчины обращают внимание на внешность женщины, но их привлекает не только откровенные вырезы и разрезы, а цельность и ухоженность образа, что говорит о любви к себе. А еще... на личность и характер, и это может возбуждать гораздо больше откровенных образов.

Уверенность в себе

Красивое тело, дорогая одежда не помогут привлечь мужчину, если женщина не уверена в себе и ее самооценка подкрепляется только внешним видом.

Если девушка искренне довольна собой, ощущает свою ценность, то в ее присутствии обычно легко и приятно. А легкость общения очень нравится мужчинам, отмечает психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева.

Хрупкость и сила

Если на первый взгляд девушка кажется нежной барышней, но в то же время увлекается экстремальным видом спорта или способна чинить сантехнику, электрику, водить грузовик и т.д., это может привлечь внимание многих мужчин из-за контраста.

Но если у женщины нет таких мужских хобби или качеств, то не нужно их придумывать специально. В любом случае искренность важнее всего.

Чувство юмора

Мужчин часто возбуждают женщины, которые могут оценить их шутки. По словам психолога Марка Бартона, это дает им чувство значимости.

«Мужчина оценивает вас не потому, как вы смеетесь, а потому как он себя чувствует в тот момент, когда вы смеетесь. Если вы сидите смеетесь над шуткой, которую ляпнул мужик за соседним столом, вашему мужчине будет все равно, что вы умеете красиво смеяться. А вот если он скажет вам что-то, а вы полчаса валяетесь по полу, ему понравится», — поясняет эксперт.

Понимание желаний

Психолог утверждает, что большинство мужчин восхищается женщиной, которая знает, чего хочет, и откровенно говорит о своих предпочтениях в сексе.

«Когда мы с вами говорим о сексуальности, мы подразумеваем, что это, конечно же, и способность женщины входить в состояние аутоэротизма, то есть, когда женщина способна возбуждать себя мысленно, телесно, это безусловно прокачанный эмоциональный интеллект», — отмечает Бартон.

Интерес к мужчине

«Мужчины редко получают комплименты и чувствуют свою важность и необходимость. Поэтому, когда такая женщина появляется в его жизни, у нее есть все шансы завоевать его сердце», — сказала «Ленте.ру» Корнеева.

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Но комплимент должен быть искренним. И касаться действий мужчины, а не его одежды или часов, иначе даму заподозрят в меркантильности.

А если женщина похвалит глубокий голос, начитанность или накачанные мускулы, это расположит к ней мужчину.

Крайне редко мужчина может по-настоящему делится с женщиной своими мыслями, переживаниями и даже успехами. Но если увидит, что его действительно слушают, задают вопросы, тяга мужчины к такой женщине усилится кратно.

Но не нужно обходиться дежурным вопросом «Как дела?» и перебивать ответ, переводя разговор на бытовые или другие приземленные темы. Интерес должен быть искренним.