Домашний стриптиз: как сделать танец незабываемым

Красивое белье, сексуальный взгляд и никакого смеха. Девушка танцует перед мужчиной, постепенно сбрасывая одежду. Приближается, чтобы прикоснуться, отдаляется, чтобы показать тело. Сердцебиение смотрящего учащается. Так должен выглядеть идеальный домашний стриптиз.

В паре мужчины и женщины рано или поздно возникает желание удивить и порадовать вторую половинку. Устроить домашний стриптиз — один из оригинальных способов показать взбудоражить страсть и показать чувства. Но как правильно поставить эротический танец и какому мужчине понравится такой сюрприз?

Преподаватель направления Exotic танцевальной школы Flyme Марина Игнатенко рассказала, о чем нужно подумать девушке, решившей станцевать стриптиз для любимого.

Наряд на вкус мужчины

Если девушка хочет создать эффект шоу, лучше использовать специальные костюмы. Танцующая стриптиз будет находиться в определенном образе, который можно интересно обыграть и добавить в танец изюминку.

«Есть мужчины, которых сводит с ума нижнее белье, поэтому однозначного ответа, в чем лучше танцевать стриптиз, нет. Нужно выявить предпочтения мужчины, любит ли он ролевые и сценические образы, либо ему нравятся девушки в красивом белье», — советует Игнатенко.

В любом случае, выбор наряда должен основываться на том, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры. Также следует помнить, что стриптиз девушки предполагает обнажение, поэтому одежда должна легко сниматься.

Как танцевать стриптиз

Элементы танца нужно чередовать. Половина привата должна происходить в контакте с партнером, то есть девушка, танцующая стриптиз, может сесть на колени к мужчине, гладить его плечи, колени, торс. Другая половина — на расстоянии, чтобы наблюдатель мог оценить тело девушки.

«Элементы на расстоянии радуют визуально, манящие движения телом всегда дают возможность разгуляться фантазии, контакт тоже необходим, так как тактильные ощущения ни с чем не сравнимы и особенно возбуждают мужчин», — объясняет преподаватель важность тех и других элементов стриптиза.

Идеальный домашний стриптиз должен длиться в среднем пять минут. Время танца от трех до шести минут — это интересно, а дальше будет уже навязчиво. Меньше трех минут — слишком мало.

Начинать снимать с себя одежду стоит примерно с середины танца. Если ориентироваться на музыку, то первый элемент одежды может полететь на пол или в партнера с припева.

Девушке, танцующей стриптиз, стоит хорошо подумать над выбором песни. Лучше взять что-то медленное и спокойное. Динамика музыки должна обязательно соответствовать способностям танцовщицы и давать возможность мужчине насладится видами женского тела и манящими движениями.

Скорее всего, такое событие останется в памяти обоих, и песня может стать маячком приятных воспоминаний.

Контакт с мужчиной в привате

Во время домашнего стриптиза важно поддерживать с мужчиной зрительный контакт. Разговаривать с партнером не нужно, а вот добавить сексуальные вздохи будет нелишним. К пластике тела также стоит добавить эротические жесты и мимику. Можно, например, облизывать или прикусывать губы.

Девушки, которые впервые танцуют стриптиз, с большой вероятностью будут волноваться.

«Если это первый танец в жизни девушки, то он, как правило, слишком скромный. И если она что-то делает не так, это слишком видно, потому что начинает волноваться, смотреть в пол. Очень часто защитная реакция проявляется в виде смеха, и танец превращается в какое-то шоу смеха», — делится опытом мастер Exotic.

Ни в коем случае не нужно показывать ни видом, ни взглядом, ни жестом, тем более смехом, что что-то пошло не так. Важно делать все уверенно.

Сначала подумать, потом танцевать

В первую очередь надо задуматься — хочет ли этого партнер. По сути, стриптиз — это вариант ролевых игр или вариант прелюдии, говорит сексолог Виктор Стуров. А значит, это процесс двусторонний.

«Не все мужчины это воспринимают. Многие мужчины это воспринимают почему-то, как какое-то падение женщины, снижение ее социальной ответственности», — говорит Стуров.

Или другой аспект. Отношения в паре охладели уже давно, секса не бывает по полгода. Возможно, мужчина воспринимает свою партнершу больше как хозяйку, маму, друга, и подобный сюрприз поставит его в неловкое положение или насмешит. В таких случаях начинать раскачивать страсть нужно с психологии, а не с домашнего эротического шоу.

Сексолог посоветовал убедиться, что мужчину подарок в виде стриптиза точно порадует, а не оттолкнет. Но если девушка уверена в положительном эффекте, то выбор очевиден.