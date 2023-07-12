Расположить к себе: пять приемов приятного общения

Нравиться всем — нездоровое желание, но в определенных случаях произвести впечатление на собеседника необходимо. При деловых переговорах, на собеседовании или на свидании. Психологи выделили пять простых приемов, которые помогут расположить собеседника и сделают общение более продуктивным.

В целом приемы эффективного общения основаны на том, чтобы условно незаметным способом пробуждать в собеседнике положительные чувства и эмоции. При этом некоторые приемы могут выглядеть как манипуляция, но это не так.

«Мы все любим, когда нас хвалят, когда на нас обращают внимание, когда нас благодарят. Когда нам выдают социальное поглаживание. Это залог общения эффективного и продуктивного», — прокомментировала Sibnet.ru психолог Маргарита Алексеева.

Делать комплименты за спиной

Иными словами — хвалить людей в их отсутствии. Сила этого приема заключается в репутации человека. Если окружающие видят, что вы говорите о других только хорошее, то скорее всего, вам можно доверять. Контрпример — если вы любите собирать сплетни за спинами, вас ждет крах в общении.

«И даже если кому-то интересно с вами посплетничать, то собеседники, скорее всего, сделают вывод, что сплетничаете вы со всеми и обо всех, а значит, доверять вам не стоит. Да и таких людей в бизнес-среде любят использовать для сбора информации. Вы же не хотите к себе такого отношения?» — объяснила Алексеева.

Просить о помощи

Во-первых, если человек приложил руку или потратил время на какое-то дело, он хоть немного, но становится заинтересованным в том, что происходит.

Во-вторых, в нашей культуре есть паттерн «нужности». Если я нужный, полезный — я хороший, меня принимает общество.

Также просьбы о советах, помощи повышают чувство значимости. А человек, который обращается с просьбой, начинает неосознанно восприниматься как источник этого чувства.

Сначала согласие, потом отрицание

Человек, который все фразы начинает с отрицания, подогревает спор и создает себе репутацию «всегда несогласного». В споре формула «нет, это не так» самая провальная. ничего, кроме негатива, оппонент не испытает.

«В споре важно давать сигнал о том, что вы слышите вторую сторону. Можно говорить и так: "Да, я понял вашу точку зрения по этому вопросу. Хочу добавить…"», — предложила психолог.

Нужно давать право другому человеку на его мнение и показывать, что это мнение интересует, что вы пытаетесь вникнуть в его позицию и аргументацию. Для этого вместо «нет» можно задать несколько уточняющих вопросов, это поможет перевести спор в обсуждение.

А для представления своей позиции эффективно использовать вопрос: «А если так... ?» Тем самым приглашая, вовлекая собеседника к изучению своей аргументации.

«Да, ты прав»

Это самое важное правило общения, почти психотерапевтическое, утверждает Алексеева. Фраза «Да, ты прав» на невербальном языке значит: я тебя слышу, я внимателен к тебе и к тому, что ты говоришь.

Случается, что собеседник рассказывает о чем-то известном, дает ненужные банальные советы и т.п.. Обычный и, казалось бы, логичный ответ: «Я это знаю». Но такой ответ создает ощущение отрицания, отгораживания, нежелания прислушиваться.

Именно поэтому гораздо лучше подтвердить правоту собеседника. Тем более, что по смыслу это не противоречит тому, что сказанное уже известно.

«Мы так мало внимания получаем в обычной жизни. Станьте этим человеком, и вы будете лучшим собеседником, у которого получается обо всем договориться, до всех донести свою информацию и получить от этого все выгоды», — пояснила эксперт.

Благодарность вместо извинений

Хороший способ в случае опозданий и других неловких ситуаций. То есть вместо извинений за опоздание выражение благодарности за то, что дождались.

Это прием, когда акцент делается не на неприятном моменте опоздания и чужого ожидания, а наоборот, публично показывается хорошая сторона оппонента. По-другому этот прием можно представить так: «Я плохой» — спрятать, а «Вы хороший» — всем показать.