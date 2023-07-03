Вера в НЛО не считается признаком нарушения психики, это нормально и помогает снимать тревожность, сообщила практикующий психолог, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

«Если человек верит в существование НЛО, в этом нет ничего страшного при условии, что у него не наблюдаются отклонения в нормах поведения. То есть он нормально работает, коммуницирует с окружающими, и его вера в инопланетные существа никому не мешает жить», — сказала РИА Новости Пономаренко.

По ее словам, некоторым людям важно верить в существование НЛО, это позволяет им объяснить непонятные явления и уменьшить свою тревожность. Живя в состоянии неопределенности, когда будущее неизвестно и трудно планировать свою жизнь, возникает общая тревога, и в таких ситуациях важно иметь внутренние опоры, как объяснила специалист.

По словам Пономаренко, это объясняет, почему многие образованные и умные люди в период перестройки занимались такими сомнительными практиками, как заряжание воду через телевизор. В то время тревога достигала предела, и такой подход хоть как-то помогал снизить беспокойство, добавила она. Но, если у человека сильный характер, у него есть поддерживающая среда и увлечения, он будет искать опору в них, а не в НЛО.