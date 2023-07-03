НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Психолог объяснил веру в НЛО

Источник:
Sibnet.ru
253 1
Выставка инопланетян
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вера в НЛО не считается признаком нарушения психики, это нормально и помогает снимать тревожность, сообщила практикующий психолог, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

«Если человек верит в существование НЛО, в этом нет ничего страшного при условии, что у него не наблюдаются отклонения в нормах поведения. То есть он нормально работает, коммуницирует с окружающими, и его вера в инопланетные существа никому не мешает жить», — сказала РИА Новости Пономаренко.

По ее словам, некоторым людям важно верить в существование НЛО, это позволяет им объяснить непонятные явления и уменьшить свою тревожность. Живя в состоянии неопределенности, когда будущее неизвестно и трудно планировать свою жизнь, возникает общая тревога, и в таких ситуациях важно иметь внутренние опоры, как объяснила специалист.

Какими бывают НЛО?

По словам Пономаренко, это объясняет, почему многие образованные и умные люди в период перестройки занимались такими сомнительными практиками, как заряжание воду через телевизор. В то время тревога достигала предела, и такой подход хоть как-то помогал снизить беспокойство, добавила она. Но, если у человека сильный характер, у него есть поддерживающая среда и увлечения, он будет искать опору в них, а не в НЛО.

Еще по теме
Врач посоветовала самый полезный для детей вид спорта
Врач рассказал, что происходит с человеком от удара молнией
Сомнолог отсоветовал считать овец для засыпания
Психолог предложил формулу идеальной разницы возраста между партнерами
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский пообещал ударить по российской армии до саммита НАТО
Стало известно о планах Кремля на «империю» Пригожина
Американские наемники рассказали об ужасных боях на Украине
Игра «Наблюдатель» стартовала на Sibnet.ru
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Sovik

«Эти люди говорят ерунду. Напротив, мы идем по пути успеха» - То, что происходит на Украине, особенно...

Очаков

ОН двойную дозу кокоса "Ударом" называет)

Asd10

Ага. Именно те, что в Краматорске ушли в страну мифов.

SEREGALG

тебе то от куда знать диваннвый эксперт