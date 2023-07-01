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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Боррель анонсировал «очень важные события» для Украины

Источник:
РИА Новости
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Украину во время председательства Испании в Совете Европейского союза ждут «очень важные события», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта» — цитирует РИА Новости Борреля.

По его словам, мирные переговоры между Киевом и Москвой зависят от событий, которые стоит ждать на днях. Количество мирных инициатив по Украине постоянно увеличивается, отметил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что для мирных переговоров с Украиной сейчас нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом.

Россия же неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной с учетом российских условий.

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Политика #Мир
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nicollaich

Ждём российский салют в цеивропе.

GammiPluh

Соберитесь тряпки, вам надо то всего лишь 2 часа послушать этого попрошайку

Alhazred

Вот уже соврамши... До Москвы?

velam

Вот только в интернете полно видео где ураинци в максимально враждебной форме выражаются в сторону России...