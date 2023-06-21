Тысячи гектаров леса пылают на Алтае

Лесники и пожарные тушат более семи тысяч гектаров леса, который горит в Егорьевском районе Алтайского края, где ранее уже сгорело свыше пяти тысяч гектаров, заживо сгорели десятки животных.

По данным Минприроды региона, пожар в Лебяжинском лесничестве начался в понедельник, тогда горело около 80 гектаров.

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Сейчас на тушении пожара работают 256 человек, 100 единиц техники. Контролирует ситуацию с воздуха вертолет Robinson. Также для тушения пожара с воздуха задействован самолет-амфибия ВЕ200 ЧС.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что локализовать огонь пока не удается — сильный порывистый ветер, постоянно меняющий направление. Отсутствие осадков по-прежнему осложняет обстановку.

Площадь пожара продолжает расти. Приоритетным направлением в настоящее время является защита от огня населенных пунктов. На помощь в Егорьевский район прибудут огнеборцы из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

МВД региона уж возбудило дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога»).

Из-за пожара из Лебяженской туберкулезной больницы в противотуберкулезный диспансер Рубцовска вывезли 25 человек. Еще 158 человек перевезли из детского психоневрологического интерната в специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов.