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Площадь лесного пожара на Алтае превысила 5 тыс. га

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минприроды Алтайского края

Спасатели и лесники остановили распространение природного пожара в Егорьевском районе Алтайского края, площадь которого превысила 5,2 тысячи гектаров. С ним борются уже несколько суток.

Пожар начался после сухой грозы 7 июня в 32-м квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества.

Из-за шквалистого ветра и жары площадь возгорания разрослась до 5,2 тысячи гектаров. В тушении участвовали более 150 человек, свыше 70 единиц техники.

С воздуха пожар тушили самолетом-амфибией БЕ-200 ЧС, который сбрасывал воду на наиболее опасные участки.

Утром, 10 июня, пожар удалось локализовать. После его ликвидации будет определена его точная площадь и подсчитан нанесенный ущерб.

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ЧП #Происшествия
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