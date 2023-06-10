Площадь лесного пожара на Алтае превысила 5 тыс. га

Спасатели и лесники остановили распространение природного пожара в Егорьевском районе Алтайского края, площадь которого превысила 5,2 тысячи гектаров. С ним борются уже несколько суток.

Пожар начался после сухой грозы 7 июня в 32-м квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества.

Из-за шквалистого ветра и жары площадь возгорания разрослась до 5,2 тысячи гектаров. В тушении участвовали более 150 человек, свыше 70 единиц техники.

С воздуха пожар тушили самолетом-амфибией БЕ-200 ЧС, который сбрасывал воду на наиболее опасные участки.

Утром, 10 июня, пожар удалось локализовать. После его ликвидации будет определена его точная площадь и подсчитан нанесенный ущерб.