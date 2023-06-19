Кампус МГИМО возведут на Алтае

Кампус МГИМО построят в Республике Алтай. Это первый такой проект вуза в российских регионах, сообщили власти субъекта.

Соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме. В образовательный комплекс войдет школа при МГИМО на 500 обучающихся, университетский кампус, а также объекты инфраструктуры, необходимые для их деятельности.

«Создание университетского кампуса на нашей территории откроет Республику Алтай, расположенную на стыке четырех государств, для абитуриентов МГИМО и будущих студентов-международников, а также будет способствовать продвижению образовательных и исследовательских программ в образовательное и научное пространство», – сказал глава республики Олег Хорохордин.

Соглашение подразумевает подготовку кадров в сфере туризма, лингвистики и цифрового развития, реализацию общеобразовательных программ и организацию бизнес-школы.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что в кампусе МГИМО получить знания в области туризма и ИТ-технологий смогут как жители Республики, так и ребята из других регионов и государств.

МГИМО и Республика Алтай уже сотрудничают в рамках реализации проекта «Туристский атлас. Путеводитель инвестора и руководителя».