Путин объяснил дефицит бюджета тратами на оборону

Текущий дефицит федерального бюджета во многом обусловлен ускоренным исполнением расходов, а также дополнительными ассигнованиями на оборону и закупку вооружения, сообщил президент Владимир Путин.

«Естественно, что дополнительные средству потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружения. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что государственные финансы в целом сбалансированы. По словам президента, за январь-май доходы, не связанные с нефть и газом, выросли на 9,1%, в мае прибавка составила 28%.

«Речь идет о доходах бюджета, которые не связаны с импортом нефти и газа, а это важный индикатор того, что реальный сектор экономики, обрабатывающие предприятия, сектор торговли и услуг развиваются и набирают обороты», — уточнил Путин.

Федеральный бюджет России в январе-мае был исполнен с дефицитом 3,411 триллиона рублей. В целом на год был запланирован дефицит в размере около 2,9 триллиона рублей.