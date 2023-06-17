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Тополиный пух: вся правда про аллергию

Источник:
Sibnet.ru
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Тополиный пух
Фото: © Sibnet.ru
Чешутся глаза, заложен нос. Это наступил июнь, с тополей летит пух. От аллергиков можно услышать, что весной именно тополиный пух причина их страданий, но так ли это? 

Врач аллерголог-иммунолог «Инвитро» Юлия Селихова встала на защиту тополей и рассказала Sibnet.ru, что именно вызывает аллергию.

Основной сезон тополиного пуха приходится на июнь. В зависимости от погоды, (если она очень жаркая), начало может сдвинуться на конец мая.

И правда, и миф

Тополь цветет в апреле-мае, а в июне распространяет плоды, снабдив их для большей летучести и переноса на большие расстояния своеобразными парашютами — тем самым пухом.

Утверждение «аллергия на тополиный пух» одновременно правда и миф. Миф в том, что пыльца тополя крайне редко вызывает поллиноз. А правда — в том, что пух тополей переносит на себе пыльцу других, действительно аллергенных растений.

«Пух активно переносит пыльцу цветущих в это время луговых трав, вызывающих аллергию. К таким травам относятся тимофеевка, райграсс, ежа, мятлик. Это обычная привычная трава на наших городских газонах и за городом. Таким образом, чихание, выделения из носа, зуд глаз и слезотечение в июне – это проявление аллергии на луговые травы, а не на тополь», — сказала Селихова.

Как защититься от тополиного пуха

Тополиный пух может доставлять неудобство даже людям без аллергии на цветение. Во время активного периода пух попадает на кожу, в глаза и нос, вызывая раздражение и зуд.

Чтобы минимизировать контакт с тополиным пухом, лучше больше времени проводить в помещении с закрытыми окнами, а на улице использовать очки, лицевую маску, головной убор с полями, козырьком или капюшон.

Тополиный пух приносит скрытую пользу — в городе пушинки очищают воздух, осаждая на землю сотни тонн пыли.

Аллерголог отметила, что после контакта обычно достаточно умывания обычной водой. Лекарственные препараты не нужны.

«В защиту тополя нужно сказать, что он лучше других деревьев обогащает кислородом и очищает городской воздух, поэтому можно простить ему это июньское хулиганство», — сказала Селихова.

Чего бояться аллергикам летом

Если тополиный пух не брать во внимание, то лето все равно можно назвать коварным сезоном. Тем, кто страдает от аллергии в этот период расслабляться не стоит.

Юлия Селихова перечислила главные опасности, которые подстерегают аллергиков летом:

  • Листья и стебли растений (луговой дерматит от сочетанного воздействия на кожу растительных компонентов и солнца)
  • Укусы насекомых (инсектная аллергия)
  • Солнце (фотодерматит)
  • Фрукты и ягоды (псевдоаллергические реакции за счет увеличения уровня гистамина)

Аллергия на луговые травы (первая половина лета) и сорные травы (вторая половина лета) встречается чуть реже и протекает обычно легче, заключила эксперт. 

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...