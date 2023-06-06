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МВД раскрыло причину массовых смертей от сидра

Источник:
Sibnet.ru
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Экспертиза выявила в изъятом суррогатном напитке в Ульяновской области примеси метанола и этилбутирата в опасных для потребителей пропорциях, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

Всего специалисты взяли 14 проб смертельного напитка. Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне поручила найти и изъять из продажи отравленный сидр. Росалкогольрегулирование остановило отгрузку и поставки напитка.

По последним данным, число погибших после употребления сидра, произведенного в Самарской области, в различных регионах России достигло 28 человек. О первых случаях отравления людей стало известно 5 июня.

Речь идет о жителях Удмуртии, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей. По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди», владелец компании был задержан полицией.

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Alhazred

Пасешься по украинским пабликам, а потом эту туфту нам тут загоняешь? А авианосцы и без гиперзвука топить...

mosquito__2010

Это вам не голливудские фуфлоролики снимать поднося свои пальчики ко рту, это объективная реальность...

pepelmetal

Если эта обычная ракета, почему тогда пэтриоты выпустили все свои заряды, но так и не попав по "самой...

korvinsS

Ну так докажи нам что его нет докозатель ты наш)