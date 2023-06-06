МВД раскрыло причину массовых смертей от сидра

Экспертиза выявила в изъятом суррогатном напитке в Ульяновской области примеси метанола и этилбутирата в опасных для потребителей пропорциях, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

Всего специалисты взяли 14 проб смертельного напитка. Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне поручила найти и изъять из продажи отравленный сидр. Росалкогольрегулирование остановило отгрузку и поставки напитка.

По последним данным, число погибших после употребления сидра, произведенного в Самарской области, в различных регионах России достигло 28 человек. О первых случаях отравления людей стало известно 5 июня.

Речь идет о жителях Удмуртии, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей. По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди», владелец компании был задержан полицией.