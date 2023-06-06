Чем опасно разрушение Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС частично разрушена в ночь на 6 июня. Уровень воды вырос уже на 10 метров. Прорыв грозит не только затоплением территорий, но и дефицитом воды в Крыму и проблемами с охлаждением ядерных реакторов Запорожской АЭС.

Сообщения о подрыве плотины Каховской ГЭС появились в ночь на вторник, 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что был не подрыв, а многочисленные удары, которые разрушили задвижки.

По информации экстренных служб, разрушено 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС, и обрушение продолжается.

Каховская ГЭС им. П. С. Непорожнего — шестая и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. В полную силу заработала 19 октября 1959 года.



Длина ее плотины — почти четыре километра, высота — 16,5 метра, работу обеспечивают 28 гидрозатворов размером 12 на 9 метров.

Подтопление территорий

В зону подтопления попадают населенные пункты как с левого (российского), так и с правого (украинского) берегов Днепра. По некоторым оценкам, их 80.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что под угрозой подтопления находятся 14 населенных пунктов, где живут 22 тысячи человек. Это Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино.

Мэр Новой Каховки сообщил, что проводится эвакуация 300 человек. По его словам, угрозы гибели города и населенных пунктов нет. «Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком», — сказал Леонтьев.

Подъем воды в Новой Каховке после прорыва Каховской ГЭС Фото : © Официальный канал администрации Новокаховского городского округа

Украинская сторона также эвакуирует население. Там в критической зоне оказались 16 тысяч человек. Назначенный украинскими властями губернатор Херсонской области Александр Прокудин заявил, что полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.

Нехватка воды в Крыму

Одним из последствий критической аварии на Каховской ГЭС станет дефицит воды для Крыма.

«Если плотина будет разрушена, уровень в водохранилище упадет, все эти каналы обмелеют, что станет тоже большой проблемой. В том числе для Крыма, который только-только получил днепровскую воду», — говорил ранее эксперт РАН Сергей Станичный в интервью «Московскому комсомольцу».

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что риск, что после взрыва на Каховской ГЭС начнет мелеть Северо-Крымский канал, есть.

«В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80 % наполнения. Питьевой воды более чем достаточно», — заверил он.

Охлаждение реакторов Запорожской АЭС

Выше по течению Днепра находится Запорожская АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала «подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности», утверждает украинский «Энергоатом» в телеграм-канале.

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Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что угрозы безопасности станции нет. По его словам, уровень воды в пруду-охладителе не изменился.

Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками», — приводятся его слова в телеграм-канале станции.

Угрозы ядерной безопасности из-за обрушения плотины Каховской ГЭС нет, заявило МАГАТЭ в Twitter.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заверил, что последствия для ЗАЭС будут минимальны, возможность таких ЧП учитывалась при проектировании атомной станции.