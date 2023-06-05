Эксперты нашли главные причины резкого падения тиражей книг

Книжные тиражи в России за первые четыре месяца текущего года сократились до 69 миллионов экземпляров. Это на 23% меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

Причиной резкого сокращения тиражей эксперты называют подорожание расходных материалов и уменьшение числа лицензий зарубежных авторов из-за военной спецоперации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Российскую книжную палату.

Например, после начала СВО ряд зарубежных авторов приостановили работу с российскими издательствами. Среди них Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан К. Роулинг.