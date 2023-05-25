Завод танковых двигателей побил рекорд СССР

Предприятие «ЧТЗ-Уралтрак», входящее в состав челябинского «Уралвагонзавода», нарастило объем выпуска танковых двигателей, превысив лучшие показатели послевоенного периода СССР.

«На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива», — рассказал директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

По его словам, объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей по итогам работы первого квартала текущего года превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны.

Отмечается, что достичь рекордных объемов выпускаемой продукции удалось за счет грамотной организации производства.