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Завод танковых двигателей побил рекорд СССР

Источник:
Sibnet.ru
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Предприятие «ЧТЗ-Уралтрак», входящее в состав челябинского «Уралвагонзавода», нарастило объем выпуска танковых двигателей, превысив лучшие показатели послевоенного периода СССР.

«На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива», — рассказал директор по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков.

По его словам, объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей по итогам работы первого квартала текущего года превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны.

Отмечается, что достичь рекордных объемов выпускаемой продукции удалось за счет грамотной организации производства.

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