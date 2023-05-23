Директора иркутской школы обвинили в отказе скидываться военным

Администрация Мамско-Чуйского района Иркутской области решила не только отчитаться о сборе средств для военных на СВО, но и указать, кто не стал участвовать.

Мэр Мамско-Чуйского района Алексей Морозов организовал сбор средств для военных в СВО в размере двух дневных размеров зарплаты с учреждений района. Собрали 758 тысяч рублей.

На собранные средства купили три дизельных генератора, тепловизор, квадрокоптер в «подшефную» войсковую часть Мамско-Чуйского района. При этом администрация не только решила отчитаться о деньгах, но и сообщить, что не все собирали средства.

«Не все учреждения отнеслись с должным пониманием к важности данного мероприятия в настоящих реалиях нашей жизни. Крайнее недоумение вызывает позиция директора "Витимской средней школы" Булачевской Елены, которая в телефонном звонке мэру района Морозову высказала резкое отрицательное суждение по поводу сбора средств в поддержку СВО», — говорится в телеграм-канале в сообщении.

Жители района в комментарии к этому сообщению высказывают свое недовольство, они уверены, что нельзя так публично обвинять человека, кроме того, они выступили против поборов.