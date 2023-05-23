НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Директора иркутской школы обвинили в отказе скидываться военным

Источник:
Sibnet.ru
220 4

Администрация Мамско-Чуйского района Иркутской области решила не только отчитаться о сборе средств для военных на СВО, но и указать, кто не стал участвовать. 

Мэр Мамско-Чуйского района Алексей Морозов организовал сбор средств для военных в СВО в размере двух дневных размеров зарплаты с учреждений района. Собрали 758 тысяч рублей.

На собранные средства купили три дизельных генератора, тепловизор, квадрокоптер в «подшефную» войсковую часть Мамско-Чуйского района. При этом администрация не только решила отчитаться о деньгах, но и сообщить, что не все собирали средства.

«Не все учреждения отнеслись с должным пониманием к важности данного мероприятия в настоящих реалиях нашей жизни. Крайнее недоумение вызывает позиция директора "Витимской средней школы" Булачевской Елены, которая в телефонном звонке мэру района Морозову высказала резкое отрицательное суждение по поводу сбора средств в поддержку СВО», — говорится в телеграм-канале в сообщении.

Жители района в комментарии к этому сообщению высказывают свое недовольство, они уверены, что нельзя так публично обвинять человека, кроме того, они выступили против поборов. 


Еще по теме
Немецкая разведка не увидела признаков ослабления армии России
Губернатор сообщил о зачистке приграничных сел от диверсантов
Победа в Артемовске: что получила Россия и потеряла Украина
Диверсанты ВСУ атаковали Белгородскую область
смотреть все
Оборона #Армия #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Представлена новая теория происхождения человека
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?