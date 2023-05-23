Прокрастинация оказалась опасна для психического здоровья

Непреодолимая тяга откладывать дела на потом, которую наука называет прокрастинацией, вредит психическому и физическому здоровью, доказали шведские исследователи.

Участие в эксперименте приняли 3525 студентов из восьми шведских университетов. За их состоянием тщательно следили в течение года. Через девять месяцев эксперимент был повторен: в нем приняли участие 2587 человек.

Участников исследования разделили на две группы: с высокой и низкой тягой к прокрастинации. Эксперимент четко выявил различия. Студенты из первой группы демонстрировали симптомы депрессии, стресса и тревожности, сообщали о худшем качестве сна, приводит журнал JAMA Network Open отчет ученых.

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Страдающие от прокрастинации оказались склонны к нездоровому образу жизни: малой физической активности, курению, употреблению алкоголя и легких наркотиков. Они жаловались на боли в шее, спине, руках и ногах. Характерны для них были финансовые трудности.

В группе с низкой склонностью к прокрастинации такие симптомы встречались несравненно реже.