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Ученые исследовали связь озера Чико и Тунгусского метеорита

Источник:
Sibnet.ru
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Озеро Чеко
Фото: © предоставлено заповедником «Тунгусский»

Красноярские ученые выяснили, что краснояское озеро Чеко возникло не из-за падения Тунгусского метеорита, как думали раньше, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

Тунгусское событие произошло 30 июня 1908 года в сибирской тайге. Его сопровождал огромный взрыв, который повалил деревья в радиусе до 40 км от эпицентра. Причина Тунгусского события до сих пор не определена. Наиболее распространенной считается гипотеза о падении космического тела.

Озеро Чеко считается свидетельством падения Тунгусского метеорита. Исследователи обнаружили вблизи предполагаемого эпицентра Тунгусского феномена еще два похожих озера, что говорит о не уникальности этого объекта. К тому же все три озера оказались гораздо старше Тунгусского события и имеют природное происхождение.

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Ученые выяснили, что соседние озера Заповедное и Пеюнгда по форме и глубине сопоставимы с озером Чеко. Все они имеют круглую и воронкообразную форму.

Донные отложения из Чеко показывают, что возраст этого озера должен быть не менее трехсот лет. Как и двух других озер.

Расположение всех трех озер в руслах рек также указывает на их общее происхождение. Эти факты говорят против гипотезы об уникальном ударном происхождении озера Чеко в результате Тунгусского события 1908 года.

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GammiPluh

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