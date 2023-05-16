Басков записал песню для сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя»

Певец Николай Басков отметил возвращение на ТВ сериала «Земский доктор» трогательной песней «Я начинаю жить».

Премьера сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя» состоялась на канале «Россия» в понедельник, 15 мая. Зрители увидели новый сезон после долгого перерыва.

Басков выпустил клип с песней «Я начинаю жить», куда вошли отрывки из сериала. Клип создавали для того, чтобы зрители могли погрузиться в историю сериала и вспомнить самые трогательные моменты, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Новые серии медицинской драмы «Земский доктор. Восемь лет спустя» выходят по будням в 21.20 на телеканале «Россия».

По сюжету, главная героиня Ольга Самойлова работает в больнице небольшого города. Кроме того, что она продолжит спасать жизни пациентов, ей придется разбираться с личной жизнью, проблемами прошлого и подросшими детьми.