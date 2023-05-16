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Басков записал песню для сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Николай Басков отметил возвращение на ТВ сериала «Земский доктор» трогательной песней «Я начинаю жить».

Премьера сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя» состоялась на канале «Россия» в понедельник, 15 мая. Зрители увидели новый сезон после долгого перерыва.

Басков выпустил клип с песней «Я начинаю жить», куда вошли отрывки из сериала. Клип создавали для того, чтобы зрители могли погрузиться в историю сериала и вспомнить самые трогательные моменты, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Новые серии медицинской драмы «Земский доктор. Восемь лет спустя» выходят по будням в 21.20 на телеканале «Россия».

По сюжету, главная героиня Ольга Самойлова работает в больнице небольшого города. Кроме того, что она продолжит спасать жизни пациентов, ей придется разбираться с личной жизнью, проблемами прошлого и подросшими детьми.

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