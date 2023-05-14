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Минфин предостерег россиян от валютных игр

Источник:
Sibnet.ru
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Минфин РФ призвал россиян лишний раз «не играть в валютные игры», поскольку они чреваты проигрышем — амплитуда колебаний курса слишком большая.

В начале апреля рубль начал стремительно дешеветь. Всего за несколько дней он опустился примерно с 77,5 рубля до 83,5 рубля за доллар. После майских праздников начался обратный процесс. Российская валюта заметно укрепилась.

Движение курса российской валюты по принципу маятника или качелей может продолжиться и летом, причем амплитуда колебаний легко может дойти до десяти рублей, приводит «Российская газета» мнение экспертов.

Игра на курсах — слишком рискованна. Министр финансов Антон Силуанов призвал россиян не играть в валютные игры, потому что в них «никогда не выиграешь».

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