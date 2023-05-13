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БТР для мемориального парка Алтая сдали на металлолом

Источник:
Sibnet.ru
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Бронетранспортер в Алтайском крае сдали на утилизацию вместо запланированной установки в мемориальном парке Рубцовска. Власти объяснили это плохим состоянием техники и невозможностью восстановления.

Более 20 лет бронетранспортер находился на специализированной стоянке в Барнауле, после этого его признали бесхозным и передали в собственность Рубцовска. Его планировали установить в мемориальном парке «Патриот». 

Специалисты организации, безвозмездно реставрирующие макеты техники в «Патриоте», осмотрели БТР и вынесли вердикт, что он восстановлению не подлежит: диски колес деформированы, отсутствуют башня, технологические люки и световые приборы, по корпусу повсеместные следы коррозии, отсутствовали внутренние узлы, агрегаты и оборудование.

«Транспортировка до Рубцовска могла привести к окончательному разрушению корпуса. Вообще использование бронированной машины БТР 60П, как макета в парке «Патриот», в связи с отсутствием башни не представлялось возможным», – сообщила администрация города.

Было решено машину в Рубцовск не транспортировать, а сдать в металлолом на месте стоянки в Барнауле, что и сделали после списания ее с баланса. За нее выручили более 42,5 тысячи рублей.

Эти деньги пойдут на транспортировку в город учебно-тренировочного самолета Як-52 и транспортно-десантного самолета Ан-2, которые также были переданы Рубцовску и будут установлены в парке.

Тема получила большой общественный резонанс после того, как сенатор от Алтая Виктор Зобнев попросил прокуроров проверить факт списания БТР, он уверен, что машину можно было восстановить.

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Сибирь #Город #Алтайский край
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