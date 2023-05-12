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Томского мамонта собрали из костей и 3D‑скелета. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые напечатали скелет взрослого мамонта на 3D-принтере и взяли часть подлинных костей, мамонта поставили в Томском политехе, сообщается на сайте вуза.

Мамонты водились в Томской области около семи тысяч лет назад. Их кости нашли на берегу Оби, возле Колпашева и Молчанова, и на левом берегу реки Тугояковки, на территории современного Томска, например, в Лагерном саду. 

«Были использованы кости лучшей сохранности — позвонки, лопатка, берцовые кости, это позволило экспонировать их в таком формате», — сказала эксперт отдела культурного наследия и работы с сообществом Ирина Рычкова.

Недостающие детали напечатали на 3D-принтере. Прототипом выступил настоящий скелет мамонта из палеонтологического музея ТГУ. Его отсканировали в два этапа, провели моделирование костей и распечатали. 

Новый скелет мамонта выставлен в Горном корпусе Томского политехнического университета.

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Наука #Наука #Томск
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Топ комментариев

MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.