Томского мамонта собрали из костей и 3D‑скелета. ФОТО

Ученые напечатали скелет взрослого мамонта на 3D-принтере и взяли часть подлинных костей, мамонта поставили в Томском политехе, сообщается на сайте вуза.

Мамонты водились в Томской области около семи тысяч лет назад. Их кости нашли на берегу Оби, возле Колпашева и Молчанова, и на левом берегу реки Тугояковки, на территории современного Томска, например, в Лагерном саду.

«Были использованы кости лучшей сохранности — позвонки, лопатка, берцовые кости, это позволило экспонировать их в таком формате», — сказала эксперт отдела культурного наследия и работы с сообществом Ирина Рычкова.

Недостающие детали напечатали на 3D-принтере. Прототипом выступил настоящий скелет мамонта из палеонтологического музея ТГУ. Его отсканировали в два этапа, провели моделирование костей и распечатали.

Новый скелет мамонта выставлен в Горном корпусе Томского политехнического университета.