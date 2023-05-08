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Где смотреть прямую трансляцию парада Победы на Красной площади

Источник:
Sibnet.ru
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Главный парад Победы пройдет в Москве на Красной площади 9 мая, посмотреть прямую трансляцию мероприятия можно будет по ТВ и в Сети.

Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, покажут почти все федеральный телеканалы страны: Первый канал, «Россия», НТВ, «Рен ТВ», «Звезда», ТНТ.

В Сети будут вестись прямые эфиры различными интернет-порталами, также прямую трансляцию в интернете можно будет посмотреть на сайте Первого канала.

Трансляция начнется в 10.00 по московскому времени.

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Культгид #Мир ТВ #Армия
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