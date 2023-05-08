Сибиряки пофантазировали на тему начальника из кино

Жители Новосибирска, Иркутска, Барнаула и Омска рассказали, кого из персонажей кино хотели видеть на месте своего начальника.

Идеальными руководителями сибиряки посчитали Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя» и Макса Отто фон Штирлица из «Семнадцати мгновений весны». Они получили наибольшее число голосов (7%) среди опрошенных, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

На втором месте по популярности на месте начальника хотят видеть Тони Старка («Железный человек») и Грегори Хауса («Доктор Хаус»). Они набрали по 6% голосов.

Третье место заняли сразу четыре киногероя: Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс, Бэтмен и Роман Шилов из «Ментовских войн».

Также среди персонажей, которых жители Сибири хотят видеть на месте руководителя, называли Джека Воробья, Джеймса Бонда, Терминатора, Остапа Бендера, Альбуса Дамблдора, Харли Квин и Дэдпула.