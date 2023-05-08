НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Сибиряки пофантазировали на тему начальника из кино

Источник:
Sibnet.ru
195 1

Жители Новосибирска, Иркутска, Барнаула и Омска рассказали, кого из персонажей кино хотели видеть на месте своего начальника.

Идеальными руководителями сибиряки посчитали Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя» и Макса Отто фон Штирлица из «Семнадцати мгновений весны». Они получили наибольшее число голосов (7%) среди опрошенных, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

На втором месте по популярности на месте начальника хотят видеть Тони Старка («Железный человек») и Грегори Хауса («Доктор Хаус»). Они набрали по 6% голосов.

Третье место заняли сразу четыре киногероя: Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс, Бэтмен и Роман Шилов из «Ментовских войн».

Также среди персонажей, которых жители Сибири хотят видеть на месте руководителя, называли Джека Воробья, Джеймса Бонда, Терминатора, Остапа Бендера, Альбуса Дамблдора, Харли Квин и Дэдпула.

Еще по теме
Астрофотограф заснял МКС над Сибирью
«Гриффины» пошутили про Новосибирск в серии про русских хакеров
Школьница сгорела при пожаре в Новосибирской области
Каким будет главный парад Сибири. ФОТО
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Иркутск #Омск #Алтайский край #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Главные наряды на Met Gala: Chanel, прозрачность и блестки
02.05.2023 12:45
info.sibnet.ru
Поцелован Богом: мода и шоу-бизнес прощаются с Юдашкиным
02.05.2023 22:54
Блогер Елена Блиновская
Охота на блогеров: Лерчек, Блиновская, кто следующий?
28.04.2023 12:01
info.sibnet.ru
Эпик: Дени Вильнев раскрыл подробности второй «Дюны»
27.04.2023 23:46
Самое популярное
Пропустить нельзя: в небе взойдет Кровавая Луна
Госдолг США стал угрозой для мировой экономики
Школьная задача по математике рассорила пользователей
Как выбрать хороший коньяк за 500 рублей
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Vitall2005

Доверие уже давно подорвано, доллар токсичен, как и евро.

gena415

а почему выпускается? его что нельзя закрыть?

urbasik

Слова посла Китая во Франции о постсоветских странах24 апр. 2023 г. — Реакция на скандальные высказывания...

xumepa312

Руку поцеловал инагенту! вот и делайте выводы!