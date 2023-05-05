Военный парад на площади имени Ленина в Новосибирске с пролетом самолетов СУ-34 и ТВС-2МС состоится 9 мая 2023 года, также пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк» и прогремит салют.

День Победы в Новосибирске в 2023 году начнется традиционно. В 9.15 состоится церемония возложения цветов к бюсту маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина на площади им. Свердлова.

Парад 9 мая в Новосибирске

В 10.00 начнется военный парад на площади имени Ленина с пролетом самолетов Су-34 и ТВС-2МС. Су-34 серийно собирают на заводе Чкалова в Новосибирске. А ТВС-2МС — модификация Ан-2, разработанная авиаконструкторами СибНИА имени Чаплыгина.

Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

После парада на площади им. Ленина откроется акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Курсанты НВВВКУ торжественно вынесут на площадь им. Ленина большую копию Знамени Победы, знамя «Новосибирск – Город трудовой доблести».

Хор споет песню «Бессмертный полк». Одновременно на видеоэкранах начнется трансляция фотографий участников ВОВ. Такая же трансляция стартует в 11.00 на экранах стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести», расположенной на площади им. Калинина.

Концерт и салют 9 мая

С 11.00 до 19.00 в Первомайском сквере состоится праздничная интерактивная программа для семейной аудитории, а также традиционная агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ – твой выбор!».

В 12.00 состоится церемония возложения цветов к Вечному огню на Мемориальном комплексе «Монумент Славы».

С 12.00 до 16.00 пройдет 76-я легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации Александра Покрышкина. Как и прежде, она стартует на площади им. Ленина.

В 17.00 на площади им. Ленина стартует праздничная программа «Новосибирск – Город трудовой доблести».

Завершится праздник фейерверком на площади имени Ленина и салютом на Михайловской набережной в 21.50. На набережной артиллерийский салют запускают военные Центрального военного округа.