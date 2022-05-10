Как запускают салют: фото из закулисья

Громкие залпы гаубицы и яркий фейерверк 9 мая собирают тысячи новосибирцев. Как военные готовят и запускают традиционный салют на День Победы?

На набережной возле фермы старого моста стоят гаубицы Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Салютные установки выпускают в небо яркие огни, а выстрелы гаубиц дополняют их мощным звуком. Это сочетание называют артиллерийским салютом.

Главная задача военных синхронизировать запуск салюта и стрельбу из гаубиц, чтобы получилось красивое и впечатляющее зрелище.

Еще достаточно светло, но военные Центрального военного округа уже готовят салют в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной Войне. За несколько часов до салюта артиллеристы уже закладывают заряды в салютные установки. Работа кропотливая.

Фото: © Sibnet.ru

Каждый заряд подключают и затем опускают в пусковую трубу. Таких зарядов на трех установках — 680. Используются в работе отечественные фейерверки двух видов — «Вега» и «Ассоль».

Когда заряды установлены, военные протягивают провода к пультам управления салютной установки.

Фото: © Sibnet.ru

Энергию дает специальный «КамАЗ», в кузове которого стоит салютная установка. Сам запуск дистанционный, от пульта на каждый заряженный фейерверком ствол в нужное время подается электрический импульс и поджигает заряд.

У каждой машины есть определенная программа залпов. Согласно ей и запускается салют. Как только оператор нажимает на архаичном пульте кнопку «пуск», начинается действие.

Фото: © Sibnet.ru

Пока операторы салютных установок разматывают провода, наводчики и заряжающие Д-30 тоже проверяют готовность своих орудий. Рядом стоят ящики с холостыми залпами.

«У нас три пульта от трех машин, сначала первая будет стрелять, через полторы минуты присоединится вторая. И через полторы минуты третья установка. Это как раз 13 минут. Мы из гаубиц будем стрелять каждые 20 секунд», — сказал Sibnet.ru командир салютной батареи Руслан Зарипов.

Фото: © Sibnet.ru

Он отметил, что салютная установка и гаубицы прошли тренировку в Юрге. Там они оттачивали синхронность действий. Затем 5 и 7 мая прошли тренировки стрельбы гаубиц в Новосибирске вместе с репетицией парада.

«Возможность осуществить салют в Новосибирске — гордость для меня. Когда сказали, что еду участвовать в салюте, был очень рад. И весь личный состав рвался сюда. На Д-30 подготовленные военнослужащие срочной службы», — добавил военный.

«Огонь!»

Постепенно стемнело. Внезапно прозвучали слова, усиленные громкоговорителем: «минутная готовность». Военные заняли свои места возле установок.

По сигналу оператор салютной установки нажал кнопку «пуск». В небо взметнулись заряды, и через секунды из них расцвели фейерверки.

Командир салютной батареи синхронно с оператором поднял желтый флаг. Это значит «заряжай». Заряжающие показали красный флаг, что значит «готовы». Затем командир в ответ поднял красный флаг и скомандовал: «Огонь!». Раздался мощный залп гаубицы.

Для непосвященных очевидцев это достаточно громко, вздрагиваешь от каждого залпа. Опытные артиллеристы спокойно переносят такие звуковые эффекты.

Во время салюта каждый раз световые сполохи сопровождались громкими залпами и гаубиц. Артиллеристы справились, синхронность действий оказалась высочайшей.



Традиция проводить артиллерийские салюты зародилась во время Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 года в Москве прогремели 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий. Столько же прогремело и в Новосибирске — спустя 77 лет.