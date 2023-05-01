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Студентов-бюджетников задумали обязать отрабатывать три года

Источник:
ТАСС
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Госсовет Татарстана вышел с законодательной инициативой о приеме студентов на бюджет только при условии заключения соглашения о дальнейшем трудоустройстве выпускника на трехгодичный срок.

По мнению авторов инициативы, законопроект обеспечит молодых специалистов работой по профессии, что «будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны»,

Распределением выпускников будет заниматься специальная комиссия. Сам процесс должен производиться не позднее четырех месяцев до окончания студентами обучения, приводит ТАСС инициативу.

По итогам распределения выпускнику выдается удостоверение о направлении на работу или справка о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства.

Поясняется также, что при отказе выпускника от трудоустройства по распределению он будет обязан возместить стоимость обучения.

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Экономика #Рынок труда #Образование
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