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Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Участник четвертого сезона шоу «Маска» Пудель занял третье место в проекте, члены жюри были уверены, что знают артистку, которая прячется под маской.

Судьи были уверены, что за маской Пуделя скрывалась певица Лада Денс. Судьи отметили, что как артистка не скрывала свой голос, скрыть талант у певицы не вышло.

Когда Пудель снял маску, то к зрительному залу повернулась Лада Денс. Она призналась, что получила удовольствие «водить за нос» членов жюри.

Ранее в финале разоблачили Мандрила. За маской скрывался азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов.

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