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Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица

Источник:
Sibnet.ru
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Мамонтенок и Скорпион сразились за победу в четвертом сезоне проекта «Маска». Голоса судей разделились и судьбу финалистов решил Филипп Киркоров.

В процессе голосования члены жюри отдали по два голова Мамонтенку и Скорпиону. 

Решающим был голос Филиппа Киркорова. Поп-король в честь своего дня рождения решил нарушить правила и разделить голос пополам. Впервые в истории проекта в четвертом сезоне выбрали двух победителей — Мамонтенка и Скорпиона.

Мамонтенок и Скорпион одновременно сняли маски. Как и предполагали члены жюри, за маской Мамонтенка скрывался Дима Билан, а за маской Скорпиона — Сергей Лазарев.

Оба артиста по два раза представляли Россию на Евровидении. Сергей Лазарев оба раза занимал третье место. А Дима Билан получил одно серебро и стал единственным артистом, принесшим России победу.

Финал «Маски» закончился тем, что главный приз забрал Филипп Киркоров. Он сказал, что создатели проекта позднее отдадут им статуэтки, а он на правах именинника пожелал оставить трофей шоу себе.

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SEREGALG

Клоун тебя даже серьезно тут не кто не воспринимает!!!!!

slavaynin

тернист путь к простому женскому счастью

ball-n-wall

А ему только смеяться и остается, с дурака спросу нет..

Alhazred

Тебе капитану запаса (или в отставке ) еще не предоставили полные отчеты об этих ударах? Ай-ай-ай. Это...