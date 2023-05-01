Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица

Мамонтенок и Скорпион сразились за победу в четвертом сезоне проекта «Маска». Голоса судей разделились и судьбу финалистов решил Филипп Киркоров.

В процессе голосования члены жюри отдали по два голова Мамонтенку и Скорпиону.

Решающим был голос Филиппа Киркорова. Поп-король в честь своего дня рождения решил нарушить правила и разделить голос пополам. Впервые в истории проекта в четвертом сезоне выбрали двух победителей — Мамонтенка и Скорпиона.

Мамонтенок и Скорпион одновременно сняли маски. Как и предполагали члены жюри, за маской Мамонтенка скрывался Дима Билан, а за маской Скорпиона — Сергей Лазарев.

Оба артиста по два раза представляли Россию на Евровидении. Сергей Лазарев оба раза занимал третье место. А Дима Билан получил одно серебро и стал единственным артистом, принесшим России победу.

Финал «Маски» закончился тем, что главный приз забрал Филипп Киркоров. Он сказал, что создатели проекта позднее отдадут им статуэтки, а он на правах именинника пожелал оставить трофей шоу себе.