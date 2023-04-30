Мандрил первым снял маску в финале

Жюри четвертого сезона шоу «Маска» решили разоблачить первым в финале участника Мандрила и хором назвали имя артиста, который скрывался под маской.

В финале «Маски» осталось четыре участника — Пудель, Скорпион, Мандрил и Мамонтенок. Первым на разоблачение, по итогам голосования жюри, был отправлен Мандрил.

Жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза, Алексея Воробьева и Регины Тодоренко хором прокричали, что под маской скрывается Эльчин Азизов.

Судьи оказались правы. Под маской Мандрила скрывался азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов.