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Мандрил первым снял маску в финале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Жюри четвертого сезона шоу «Маска» решили разоблачить первым в финале участника Мандрила и хором назвали имя артиста, который скрывался под маской.

В финале «Маски» осталось четыре участника — Пудель, Скорпион, Мандрил и Мамонтенок. Первым на разоблачение, по итогам голосования жюри, был отправлен Мандрил.

Жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза, Алексея Воробьева и Регины Тодоренко хором прокричали, что под маской скрывается Эльчин Азизов.

Судьи оказались правы. Под маской Мандрила скрывался азербайджанский оперный певец Эльчин Азизов.

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