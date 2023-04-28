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Подруга Ознобихина придет на шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ
Фото: © ТНТ

Актриса и знакомая Игоря Ознобихина Зоя Бербер придет в новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, поэтому у его коалиции появится шанс заполучить нового адепта, сообщает пресс-служба телеканала.

Ознобихин очень будет рад тому, что новой участницей станет актриса Зоя Бербер, с которой он снимался в сериале «Реальные пацаны». Он захочет заманить подругу в коалицию, где он находится с Марией Погребняк.

«Меня смущает, что я окажусь между двух огней. Я не могу подключиться ни к одной из коалиций, так как если их выбор не будет совпадать с моим, либо я их подведу, либо они меня взбесят», — сказала Бербер.

Актриса сразу же испытает себя в испытании за монеты. Она отправится туда с Дмитрием Кожомой, Тимофеем Зайцевым и Марией Кравченко. Последняя опять не сможет полноценно выполнять задание. Если в прошлый раз Кравченко потеряла сознание, то в этот раз у нее случилась паническая атака.

На голосовании не обойдется без неожиданных решений и предательств. На испытание на вылет вновь отправятся сильные игроки.

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