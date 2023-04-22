Мощный метеорный поток накроет Землю

Метеорный поток Лириды достигнет максимума активности в ночь на 23 апреля, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Земля проходит сквозь этот шлейф каждый год, звездопад традиционно наблюдается с 15 по 29 апреля. В ночь пика активности Международная метеорная организация прогнозирует до 18 «падающих звезд» в час.

Радиант метеорного потока находится в созвездии Лиры, которое располагается в юго-восточной стороне горизонта. Искать поток на небосклоне надо в районе созвездий Лира и Геркулес.

Для наблюдения за метеорным потоком не нужны оптические приборы, однако любоваться космическим дождем лучше вдали от засветки и высотной застройки. Также для идеального результата потребуется ясная погода и отсутствие яркой Луны.

Источником потока Лириды считаются фрагменты долгопериодической кометы 1861 G1 Тэтчер. Это самый древний из стабильных метеоритных потоков, первые записи о нем датируются 687 годом до нашей эры.