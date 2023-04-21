Россию при новом запрете на экспорт оставят без подержанных «японцев»

Власти Японии, если G7 примет решение о введении почти полного запрета на экспорт товаров в Россию, могут запретить поставки подержанных автомобилей.

Япония в рамках санкций против России из-за ситуации на Украине прекратила экспорт в РФ автомобилей стоимостью более 6 миллионное иен (около 45 тысяч долларов по текущему курсу). В случае расширения эмбарго под запрет на поставки могут попасть и другие автомобили, включая подержанные, сообщило агентство Kyodo.

Список может быть расширен за счет включения в него автомобильных шин, косметики, одежды.

В 2022 году на подержанные автомобили пришлось 41,4% от всего объема японского экспорта в Россию. Всего было поставлено около 205 тысяч подержанных автомобилей — на 34% больше, чем в 2021 году.

Чиновники из стран G7 обсуждают возможность «полного запрета на большую часть экспорта» в РФ. Исключения будут распространяться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.