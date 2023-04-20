Поклонник Мари Краймбрери застраховал певицу на 30 млн рублей

Певица Мари Краймбрери показала подарок от поклонника. Артистке подарили страховку жизни и здоровья на 30 миллионов рублей.

Краймбрери опубликовала в телеграм-канале фотографию подарков от тайного поклонника: огромный букет цветов с запиской: «Надеюсь, этот подарок тебе никогда не пригодится». Записка прилагалась к страховке на сумму 30 миллионов рублей.

Фото: © телеграм-канал Мари Краймбрери

«Я плачу от смеха или от счастья», — прокомментировала необычный подарок артистка.

Ранее Мари Краймбрери поделилась историей, как заболела ангиной и с высокой температурой решила отработать концерт, скрывая свое состояние от продюсеров.