НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Поклонник Мари Краймбрери застраховал певицу на 30 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
175 0

Певица Мари Краймбрери показала подарок от поклонника. Артистке подарили страховку жизни и здоровья на 30 миллионов рублей.

Краймбрери опубликовала в телеграм-канале фотографию подарков от тайного поклонника: огромный букет цветов с запиской: «Надеюсь, этот подарок тебе никогда не пригодится». Записка прилагалась к страховке на сумму 30 миллионов рублей.

Фото: © телеграм-канал Мари Краймбрери

«Я плачу от смеха или от счастья», — прокомментировала необычный подарок артистка.

Ранее Мари Краймбрери поделилась историей, как заболела ангиной и с высокой температурой решила отработать концерт, скрывая свое состояние от продюсеров.

Еще по теме
Данилу Козловского заподозрили в дискредитации армии
Семена Слепакова признали иноагентом
Опубликован список «Time 100» самых влиятельных людей мира
Умерла создательница мини‑юбок Мэри Куант
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Украина начала контрнаступление в Донбассе
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Российские ТУ-95МС перебазировали на оперативные аэродромы
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Опять ретроградный Меркурий: что делать?
Десять убийц любви: как спасти отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Почему подростки находят «плохих» друзей
Все статьи
Самое обсуждаемое
32
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
31
Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для помощи Киеву
29
Путин подписал закон об электронных повестках
29
Назван самый грандиозный просчет Запада
27
Медведев назвал власти США «лживыми тварями»